Conheça os melhores doramas de 2024; saiba quais são

Com a chegada do fim de 2024, é comum pensar em tudo o que foi feito ao longo do ano. No mundo do entretenimento, principalmente das séries e programas de televisão, a retrospectiva é em relação as produções mais bem avaliadas pelo público ou pelos especialistas. Pensando nisso, separamos os 10 melhores doramas de 2024 baseados na avaliação dos usuários da plataforma MyDramaList.

A lista conta com algumas produções que estrearam em 2024, como é o caso do K-Drama "Quando o Telefone Toca", disponível na Netflix e que tem Yoo Yeon-seok, Chae Soo-bin e Heo Nam-jun no elenco. Mas a lista também conta com produções que não foram lançadas neste ano, como é o caso do drama sul-coreano "Goblin: The Lonely and Great God", em que Gong Yoo, Lee Dong-wook, Kim Go-eun, Yoo In-na e Yook Sungjae estrelam a série de 2016 que está disponivel no Viki.

Confira a lista completa dos 10 doramas e saiba qual a colocação de cada série.

Melhores doramas de 2024:

10º - Dorama "Sorriso Real"

Episódios: 16

Nota Mydramalist: 8,2

Disponível: Netflix

9º - Dorama "Beleza Verdeira"

Episódios: 16

Nota Mydramalist: 8,3

Disponível: Viki e Netflix

8º - Dorama "O Amor Mora ao Lado"

Episódios: 16

Nota Mydramalist: 8,3

Disponível: Netflix

7º - Dorama "Goblin: The Lonely and Great God"

Episódios: 19

Nota Mydramalist: 8,8

Disponível: Viki

6º - Dorama "Rainha das Lágrimas"

Episódios: 16

Nota Mydramalist: 8,8

Disponível: Netflix

5º - Dorama "A Lição"

Episódios: 16

Nota Mydramalist: 8,9

Disponível: Netflix

4º - Dorama "Vincenzo"

Episódios: 20

Nota Mydramalist: 8,9

Disponível: Netflix

3º - Dorama "Tudo Bem não Ser Normal"

Episódios: 16

Nota Mydramalist: 8,9

Disponível: Netflix

2º - Dorama "Quando o Telefone Toca"

Episódios: 6 (em andamento)

Nota Mydramalist: 8,9

Disponível: Netflix

1º - Dorama "Pousando no Amor"

Episódios: 16

Nota Mydramalist: 9,0

Disponível: Netflix

