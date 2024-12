Conheça o dorama 'Quando o Telefone Toca'; saiba onde assistir

O dorama "Quando o Telefone Toca" é uma produção de 2024 que está fazendo sucesso entre os dorameiros e dorameiras. O K-Drama conta com um elenco de estrelas, como Yoo Yeon-seok, ator de "Mr. Sunshine", Chae Soo-bin, atriz que fez "Eu não Sou um Robô", e Heo Nham-jun, de "Sweet Home". Além disso, a direção da produção sul-coreana é de Park Sang Woo, diretor de "O Casamento Proibido".

Sinopse

Um casal que aparenta ter uma vida feliz no casamento vive sob grandes expectativas. Ele é de uma família famosa envolvida na política. Ainda, é o mais jovem porta-voz da presidência da Coreia do Sul, após ter trabalhado como correspondente de guerra, negociador de reféns e ser o principal âncora de uma emissora de televisão. Ela é a segunda filha de um magnata que é dono de jornal e trabalha como intérprete de linguagem de sinais no tribunal e na televisão. Os dois são casados há três anos, mas tudo começou por pura conveniência e continuaram o relacionamento parecendo dois estranhos. Quando ela é sequestrada, tudo muda, novos sentimentos aparecem e outros afloram.

Quantos episódios tem "Quando o Telefone Toca"

A série está sendo disponibilizada semanalmente.

Na Netflix, já estão disponíveis 4 episódios com duração média de 68 minutos.

Elenco

O K-Drama tem no elenco Yoo Yeon-seok, Chae Soo-bin, Heo Nham-jun, Jang Gyu-ri, Park Jae-yoon e Han Jai.

Ator Yoo Yeon-seok vive um dos papéis principais como marido da mulher sequetrada (Reprodução/ @@yoo_yeonseok)

Atriz Chae Soo-bin dá vida a mulher que é sequestrada em "Quando o Telefone Toca" (Reprodução/ Instagram @soobinms)

Gênero

A série se trata de um Drama.

Classificação

A plataforma que disponibiliza o dorama o classificou para maiores de 12 anos.

Onde assistir "Quando o Telefone Toca"

A produção sul-coreana está disponível na Netflix.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)