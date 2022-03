Conheça os famosos brasileiros que têm família na Rússia ou na Ucrânia

Parte do mundo está em guerra. A Rússia invadiu e bombardeou a Ucrânia, sob comando de Vladimir Putin, a potência euro-asiática reclama parte do território ucraniano. Os bombardeios começaram na região leste do país, de acordo com a imprensa local. Contudo, já chegaram à capital, Kiev. E preparamos uma lista de celebridades com proximidade a esses países.

1 - Luciano Huck e Angélica

Luciano e Angélica

O apresentador é neto de um ucraniano. O avô dele veio de Dnipro, quarta maior cidade do país. Esta é a capital administrativa de uma das regiões da Ucrânia e está localizada no sudeste do país. Em uma infeliz coincidência, está próxima a uma das regiões mais atacadas pelos russos.

Já Angélica mistura origens dos dois países, ainda com lituanos, poloneses, italianos, austríacos e até dos índios Piquerobi, do Brasil. O sobrenome da loira tem uma pronúncia difícil, mas não vem nem da Rússia ou da Ucrânia. Kšivickis tem origem lituana.

2 - Eliana

Eliana

A mãe de Eliana, Dona Eva, tem ascendência russa e ucraniana, os dois países envolvidos na guerra. Vale destacar que parte das cidades ucranianas declaram se identificar com a cultura e os comportamentos russos.

3 - Sandra Annenberg

Sandra Annenberg

A história da família de Sandra Annenberg está fortemente vinculada à história da Rússia. Seus avós eram russos e romenos. A família veio para o Brasil no final da década de 1930, fugindo das guerras que assolavam a Europa.

4 - Danielle Winits

Danielle Winits

Danielle Winits tem ascendência russa da sua família materna. Quando se trata de seu pai, a família é portuguesa. É curioso destacar que o sobrenome da atriz não é Winits. Esta é uma abreviação de Winitskowski.