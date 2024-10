Conheça os artistas que se apresentarão no ‘Festival Boulevarte 2024’, em Belém

Na última semana, o ‘Festival Boulevarte 2024’ movimentou a internet, visando selecionar cinco artistas de cinco cidades paraenses para um show inédito no festival. Após muitas curtidas e comentários, os artistas vencedores da disputa terão um show no dia 20 de outubro, no estacionamento do Porto Futuro, em Belém. O festival, que tem patrocínio master da Equatorial Pará, terá entrada gratuita, dois palcos e mais de 15 shows de artistas locais.

Cada artista possui suas próprias vivências, e é isso que torna o evento diverso. Conheça os artistas:

Antônio de Oliveira

Compositor e cantor paraense, Antônio de Oliveira cresceu no Arraial da Pavulagem, onde experimentou desde pequeno o que é estar no palco. O contato com a cultura popular o levou a lançar seu primeiro EP em 2016, O Bloco Aqui Para Você Ó. Na estreia, Antônio reuniu sonoridades da batucada marcante nas ruas de Belém com reflexões pessoais sobre o que é viver na Amazônia.

Este ano, Antônio lançou Arraial do Mundo, seu novo álbum, que mistura batuques e vozes amazônidas. Incluindo as faixas “Avante, Axé” e “Eu Quero Ver no Pará” (com feat. de Elói Iglesias e Belém de Belém), o disco celebra os domingos de junho com o Arraial do Pavulagem, evento ao qual o cantor tem muitas memórias afetivas.

Kevin Kenned

Kevin começou sua vida artística aos 15 anos na igreja, fazendo teatro. O artista participa de todos os processos do seu trabalho autoral, desde a composição das músicas até a escolha de figurinos, ideias para clipes e conceitos. “Tremidinha” foi sua primeira aposta, lançada em 2019. Em 2023, lançou Espelho, um disco com oito faixas que trazem elementos retrô dos anos 80, eletrônico, R&B, soul e um pop mais orgânico com instrumentos musicais.

Influenciado por artistas como Wanessa, Jão, Harry Styles e Miley Cyrus, o cantor e compositor já reúne mais de 200 mil plays em seus lançamentos no Spotify, além de possuir várias parcerias musicais com outros artistas, como SZEL, Íccaro, Oliver Aldrin e Dropr.

Nenzinha

Nenzinha é cantora da cidade de Marabá, com 25 anos de carreira nas regiões Sul e Sudeste do Estado do Pará. Foi revelada em festivais de música, nos quais sempre participa. Apostando em músicas regionais, busca valorizar seu povo e sua cultura, cantando brega e suas vertentes, além do carimbó.

Requisitada em eventos culturais de Marabá, Nenzinha está lançando seu primeiro trabalho solo, um EP intitulado Ribeirinha, no qual canta suas vivências enquanto mulher preta, ribeirinha e nortista, com a presença do brega e do carimbó.

Sam Bruno

Sam Bruno vem de Altamira, conhecida como a capital da Transamazônica. Indígena dos povos Kuruaia e Xipaya, ele carrega a cultura dos povos indígenas do Xingu. Por influência de seus pais e avós, cresceu escutando diversos estilos musicais e se apaixonou pela riqueza cultural da música. Seu primeiro contato com os palcos foi em uma apresentação teatral, onde cantou um calypso.

Sam conhece e defende suas raízes indígenas, a música de seu povo e sua cultura. Misturando sons que sempre teve como referência, o artista vai do pop ao brega, representando sua comunidade, as pessoas LGBTQIA+, seus parentes indígenas e a cultura altamirense.

Lana & Junior

Elana da Silva Campos, a Lana, e seu parceiro Coracy Campos de Sousa Junior, o Junior, são naturais do Amapá e residem em Santarém. Ambos iniciaram suas carreiras ainda adolescentes, passaram por diversas bandas e se apresentaram em múltiplos locais.

Em 2016, os dois foram morar em Santarém e, em 2017, decidiram lançar um novo projeto usando seus próprios nomes. Assim nasceu a dupla Lana & Junior, que propõe trazer uma cara nova para o brega. Com esse novo projeto, lançaram sua primeira música autoral, intitulada Meu Brega. Este ano, lançaram Rebolar, uma música no estilo calypso que também trouxe o primeiro clipe da dupla.