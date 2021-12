Conheça os 10 posts mais curtidos do Instagram em 2021

O site americano Just Jared revelou as 10 publicações mais curtidas de 2021. Nomes como Ariana Grande, Billie Eilish e Tom Holland aparecem na tão prestigiada lista. Artistas dos mais variados ramos reuniram milhões de likes em posts que vão desde anúncio de gravidez até mudança de visual. Somados, os famosos chegaram a 231 milhões de likes.

A foto do jogador de futebol Cristiano Ronaldo com a esposa Georgina Rodriguez anunciando a gravidez foi a mais curtida do Instagram em 2021. A publicação teve simplesmente 32.3 milhões de likes.

O segundo lugar foi para a cantora Ariana Grande. As fotos do casamento da artista com Dalton Gomez renderam mais de 26.7 milhões de likes.

A socialite e empresária americana Kylie Jenner garantiu a terceira publicação mais curtida de 2021. Foram mais de 24.6 milhões de likes no vídeo da integrante da família Jenner-Kardashian anunciando a gravidez do rapper Travis Scott.

O fenômeno Billie Eilish está com tudo. A cantora ficou não apenas com o quarto lugar da lista, mas também garantiu a sexta publicação mais curtida de 2021. Só a foto com o novo visual loiro somou mais de 23 milhões de likes.

Messi anunciando sua mudança de clube, saindo do Barcelona e partindo para o PSG, na França, também bombou nas redes. Foram mais de 22 milhões de curtidas.

Mais uma vez ela, só que dessa vez na capa da revista Vogue britânica. Billie Eilish brilhou no ensaio fotográfico e conseguiu mais de 22.1 milhões de curtidas na publicação.

A sétima posição ficou com a foto de Lionel Messi abraçando a taça da Copa America, vencida pela Argentina na final contra o Brasil. A foto chegou a mais de 22 milhões de curtidas no Instagram.

O jogador provou que esse ano foi dele. A saída do clube Barcelona foi um dos momentos marcantes de 2021. A publicação da despedida acumulou mais de 21.2 milhões de likes.

A nona posição da lista foi para uma sereia. Sim, Montana é uma artista profissional e faz apresentações com o traje. A publicação, que mostra a reação de uma menina, chegou a mais de 20.2 milhões de likes.

Fechando os 10 posts mais curtidos do Instagram em 2021, está o novo Homem-Aranha. Tom Holland publicou uma foto parabenizando sua amiga Zendaya. A postagem rendeu mais de 19.7 milhões de likes.