Conheça o dorama 'Newtopia', estrelado por Jisoo, integrante do Blackpink; saiba mais

O dorama "Newtopia" já tem data de estreia e plataforma que será disponibilizado no Brasil. Recentemente, o K-Drama ganhou trailer para a alegria dos dorameiros e dorameiras que gostam de histórias de amor e zumbi. A série também é conhecida com o nome "Influenza".

A direção da série fica por conta de Yun Seong-hyeon, que dirigiu os filmes "Bleak Night", que lhe rendeu diversos prêmios por conta da sua direção, e "Tempo de Caça", em que este está disponível na Netflix. O roteiro dessa história envolvente é de Ji Ho-jin, que já fez o dorama "Uma Loja para Assassinos" e "Quando o Tempo Parou", e Han Jin-won, que coescreveu o roteiro do filme "Parasita", vencedor em quatro categorias do Oscar, incluindo "Melhor Filme" e "Melhor Roteiro Original", em 2020.

O elenco da série conta com nomes de peso, como os artistas Jisoo e Park Jeong-min, que serão as estrelas do dorama.

Confira os detalhes do dorama "Newtopia":

TRAILER DE "NEWTOPIA"

SINOPSE

Um casal tenta se encontrar enquanto a cidade está infestada de zumbi. Mesmo que eles tenham acabado de terminar e tenham que correr muitos perigos para que o amor possa prevalecer, ela vai atrás do seu amado por mais que ele esteja

cumprindo o serviço militar obrigatório.

ELENCO DE "NEWTOPIA"

O elenco da série Newtopia é composto por Jisoo, Park Jeong-min e Kim Joon-han.

Kim Ji-soo é atriz e cantora, sendo integrante do girl group sul-coreano chamado Blackpink. Park Jung-min é ator, escritor e editor de livros. Ele já estrelou filmes como "Livrai-nos do Mal" e "Dongju: o retrato de um poeta". No novo dorama, ele viverá "Lee Jae-yoon".

A atriz Jisoo dá vida a "Kang Young-joo" no dorama "Newtopia" (Reprodução / Instagram @sooyaaa__)

QUANTOS EPISÓDIOS TEM "NEWTOPIA"?

O K-Drama contará com 8 episódios.

GÊNERO DE "NEWTOPIA"

Romance e Fantasia.

ONDE VAI PASSAR "NEWTOPIA"?

A plataforma que irá disponibilização a produção sul-coreana será a Amazon Prime Video

DATA DE ESTREIA DE "NEWTOPIA"

A plataforma divulgou que a estreia do dorama está prevista para o dia 7 de fevereiro.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)