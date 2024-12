Conheça o dorama 'A Lição' e saiba onde assistir a produção sobre vingança

O K-Drama "A Lição" está fazendo sucesso entre os dorameiros e dorameiras que gostam de drama sobre vingança. A produção sul-coreana também é conhecida como "A Glória" e está disponível na Netflix.

A direção do dorama é por conta de Ahn Gil Ho, que também dirigiu "Happiness". Além disso, o elenco é composto por Song Hye-kyo, Lee Do-hyun e Lim Ju-yeon. Confira mais detalhes desta produção sul-coreana!

Trailer

Sinopse

Uma jovem estudante do ensino médio não teve vida fácil na escola por sofrer muito bullying de seus colegas. Depois de sofrer uma violência brutal, ela teve que abandonar a escola e o sonho de se tornar uma arquiteta. Enquanto o seu agressor continuava a vida normalmente, ela bolava um plano para se vingar. O filho do seu agressor entra para o ensino fundamental, enquanto ela se torna professora da criança. Este é apenas o início do seu plano de vingança contra todos que fizeram mal no passado, ainda que se tenha passado 18 anos.

Elenco

A atriz Song Hye-kyo vive Moon Dong Eun, personagem principal da série "A Lição", que está disponível na Netflix. (Reprodução/ Instagram @kyo1122)

A série tem no eleco Song Hye-kyo, Lee Do-hyun, Lim Ji-yeon, Yeom Hye-ran, Park Sung-hoon, Jung Sung-il, Kim Hieora, Cha Joo-young e Kim Gun-woo.

Gênero

O dorama é classificado como Drama, mas também pode ser entendido como um Thriller.

Episódios

A série está disponível na Netflix e conta com 16 episódios de 47 minutos em média.

Classificação

Como a história conta com cenas de violência, a trama é classificada apenas para maiores de 16 anos.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)