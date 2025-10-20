Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Conheça a história real e chocante de Ninguém nos Viu Partir, nova série mexicana da Netflix

Produção mexicana relata sequestro infantil nos anos 1960 e já lidera o ranking de mais assistidas no Brasil

Estadão Conteúdo
fonte

Ninguém nos Viu Partir (Divulgação Netflix)

A nova minissérie mexicana Ninguém Nos Viu Partir estreou no último dia 15 de outubro na Netflix e rapidamente alcançou o topo do ranking de títulos mais assistidos no Brasil e em outros países. Com cinco episódios de aproximadamente 50 minutos cada, a produção é baseada no livro Nadie Nos Vio Partir, de Tamara Trottner, e retrata um caso real de sequestro infantil ocorrido nos anos 1960.

A trama acompanha Valeria Goldberg (Tessa Ia), uma jovem mãe que inicia uma caçada internacional ao lado de um ex-agente da Mossad para encontrar os filhos, levados pelo ex-marido, Leo Saltzman (Emiliano Zurita), sem autorização.

História real narrada a partir da infância da autora

A escritora Tamara Trottner reconstrói na obra suas próprias memórias de infância. Aos cinco anos, ela e o irmão foram sequestrados pelo pai e levados para diversos países, incluindo Itália, França, África do Sul e Israel. O livro, narrado em primeira pessoa, explora as emoções vividas durante o distanciamento materno e a busca por identidade diante do trauma.

Na adaptação da Netflix, a narrativa dá ênfase à investigação e à jornada de Valeria para recuperar os filhos. O enredo apresenta um casamento arranjado entre Valeria e Leo Saltzman, filho do influente empresário Samuel Saltzman (Juan Manuel Bernal). Com o fim do relacionamento, a família de Leo age para tirar as crianças da guarda materna, levando-as para a Europa sem aviso.

Série foca na perseguição e nas tensões familiares

Com o desaparecimento dos filhos, Valeria conta com a ajuda do investigador particular Elías (Ari Brickman), enquanto enfrenta tentativas dos ex-sogros de difamar sua imagem na comunidade judaica. A série tem roteiro de Maria Camila Arias e produção de Eduardo Díaz Casanova.

Em entrevista à revista mexicana Pasajes, Tamara Trottner revelou que optou por escrever o livro com base apenas em suas lembranças infantis, sem realizar pesquisas detalhadas com familiares ou pessoas envolvidas.

Adaptação explora dilemas do pai durante o sequestro

Trottner destaca que a versão da Netflix aprofunda mais os conflitos internos do pai durante o período do sequestro, algo menos explorado na obra original. "Na série, vemos Leo chorando, Leo desesperado, Leo dizendo ao pai que quer voltar", contou. “No livro, abordo isso mais tarde, quando, já adulta, pergunto a ele sua versão dos fatos.”

A escritora explica ainda que a motivação para escrever surgiu da necessidade de dar voz à sua história, que foi compartilhada com amigos desde a infância. “Essa história estava me revirando no íntimo e eu precisava contá-la”, afirmou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

SÉRIES

NETFLIX

NINGUÉM NOS VIU PARTIR
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Filme paraense vencedor do Doc Futura será exibido em primeira mão no MIS, em Belém

Sessão é parte da programação da Casa Futura e terá ingressos gratuitamente ao público que poderá assistir ao filme com exclusividade e participar de debate

20.10.25 8h00

CULTURA

Sandy e namorado vão ao aniversário de Lucas Lima, ex da cantora

O ex-casal mantém uma boa relação e a parceria na criação do filho, Theo, de 11 anos.

19.10.25 19h02

FAMOSOS

Alane Dias acompanha Francisco Gil no Maracanã após levar namorado para clássico em Belém

No Maracanã, o time carioca bateu o Palmeiras por 3 a 2, com a presença da atriz

19.10.25 18h36

QUASE DEU RUIM

Paraense compartilha perrengue no 'Baile da Sephora' após estilista não entregar traje

Estilista não entregou a fantasia planejada, e influencer compartilhou desabafo nas redes sociais

19.10.25 16h12

MAIS LIDAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Quem é Isabella Arantes? Conheça a namorada de Gabriel Medina

A modelo, bailarina e influenciadora é ex-companheira de Zé Felipe e está grávida do surfista

20.10.25 10h45

Conteúdo adulto

Musa fitness bomba na web e promete vender conteúdo adulto: veja como ela mudou em apenas 2 anos

Isabella Longuinho já faz sucesso nas plataformas +18, mas promete novos conteúdos

19.10.25 8h30

Gaby Spanic é expulsa de A Fazenda 17

20.10.25 8h53

FAMOSOS

Gabriel Medina anuncia gravidez da namorada, Isabella Arantes

Medina e Isabella assumiram o namoro no fim de agosto

20.10.25 7h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda