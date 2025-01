Conheça 6 doramas sobre universidade para entrar no clima do resultado do Enem

O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) está previsto para sair na próxima segunda-feira (13/01). Com as notas obtidas no exame, os estudantes poderão ingressar em diversas universidades, além de se inscreverem para o Prouni e SISU, que são outras formas de começar a estudar no ensino superior. Para entrar no clima de vestibular, conheça 6 doramas que retratam a vida na universidade.

Dentre as indicações está o C-Drama "Love O2O", estrelado por Shuang Zheng, Yang Yang, Mao Xiaotong (Rachel Momo) e Bai Yu. Eles são dirigidos por Lin Yu Fen e Guo Hu. O roteiro é de Gu Man, Scarlett OuYang e Shen Fei Xian. Além deste dorama de amizade no ambiente universitário, há também o K-Drama "Apesar de Tudo, Amor", que é um romance estrelado por Song Kang, Han So-hee e Chae Jong-hyeop.

Confira a lista de 6 doramas sobre universidade:

Dorama "Hello, My Twenties"

Sinopse: Cinco jovens passam a morar na mesma casa por causa da universidade. Por conta de todas as diferenças de personalidades e de história de vida, elas não se dão bem logo de cara. Mas com o passar do tempo, elas aprendem a conviver e acabam se tornando amigas. Com um ambiente novo e cheio de desafios, elas vão se o porto-seguro um das outras enquanto estão longe das suas famílias. Entre brigas e carinho, elas vão tentar superar tudo o que a universidade tem a oferecer.

Gênero: Comédia

Classificação: 14 anos

Elenco: Han Ye-ri, Han Seung-yeon, Park Eun-bin

Episódios: 12

Disponível: Netflix e Viki

Dorama "Gangnam Beauty"

Sinopse: Após ser vítima de bullying por conta da sua aparência, uma jovem resolve fazer cirurgia plástico e tentar entrar no padrão de beleza. Apesar da tentativa, ela continua sendo ridicularizada, mas agora porque fez alteração no seu corpo e numa área da Coreia do Sul famosa por realizar essas cirurgias, conhecida como Gangnam. Porém, ela vai conseguir se reconectar com outro aluno, que valoriza muito mais a beleza interior do que a aparência. Talvez este seja o início de um grande.

Gênero: Drama

Classificação: 14 anos

Elenco: Lim Soo-hyang, Cha Eun-woo e Jo Woo-ri.

Episódios: 16

Disponível: Netflix, Viki e Kocowa

Dorama "Apesar de Tudo, Amor"

Sinopse: Um universitário com especialização em arte é admirado por todos, além de ser muito simpático e bonito. Todos no campus gostariam de ficar com ele e ela sabe disso, então acaba se aproveitando, já que não pretende entrar num relacionamento sério. Mas tudo muda quando ele encontra uma jovem estudante do primeiro semestre, que resolve arriscar em ficar com ele, apesar da sua fama. Este será o início de um relacionamento conturbado e confuso, mas sem esquecer de toda paixão que arde entre eles.

Gênero: Romance

Classificação: 14 anos

Elenco: Song Kang, Han So-hee e Chae Jong-hyeop.

Episódios: 10

Disponível: Netflix

Dorama "My Roommate is a Gumiho"

Sinopse: Durante quase mil anos, um gumiho (raposa de nove caudas) vem coletando energia humana em uma pérola para tentar se tornar humano. Atualmente, ele é professor universitário e uma de suas alunas acaba engolindo a pérola sem querer. Ele estava quase matando a aluna, quando tem a ideia deles viverem juntos até que uma solução seja encontrada. Com essa aproximação, alguns sentimentos vão surgir, além da esperança dele se tornar um humano continuar.

Gênero: Comédia romântica e Fantasia

Classificação: 14 anos

Elenco: Jang Ki-yong, Hyeri (Lee Hye-ri), Kang Han-na, Kim Do-wan e Bae In-hyuk.

Episódios: 16

Disponível: Viki

Dorama "Love O2O"

Sinopse: Uma estudante do curso de ciência da computação tem como sonho se tornar um famosa desenvolvedora de jogos, em que seja reconhecida pelas suas habilidades. Enquanto não está estudando, ela joga um jogo on-line. De forma inesperada, o seu "marido" no jogo a abandona e ela fica bastante triste. Mas só até que o principal jogador do RPG on-line a pede em casamento no próprio jogo. Quando ela descobre que o seu "novo marido" é alguém que ela conhece, eles começam a conviver tanto no jogo quanto no mundo físico, já que ele está no último ano de faculdade na sua universidade.

Gênero: Romance

Classificação: 14 anos

Elenco: Shuang Zheng, Yang Yang, Mao Xiaotong (Rachel Momo) e Bai Yu.

Episódios: 30

Disponível: Netflix e Viki

Dorama "À Distância, a Primavera é Verde"

Sinopse: Um calouro de economia tem tudo o que poderia desejar, já que é filho de uma família rica. Apesar disso, ele não tem quem chamar de amigo. As coisas começam a mudar quando ele precisa fazer um trabalho de faculdade com um veterano, que acha que o jovem não conseguirá dar conta da tarefa. Mesmo assim, o calouro se dedica e mostra ser bastante capaz. Os dois se aproximam e chegam a ser amigos, mas a amizade será testada quando uma garota se aproxima e fica entre os dois.

Gênero: Romance

Classificação: 14 anos

Elenco: Park Ji-hoon, Kang Min-ha e Bae In-hyuk.

Episódios: 12

Disponível: Viki

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)