Conheça 3 doramas com o ator Song Kang, estrela do K-Drama 'Meu Demônio Favorito'

Song Kang é um ator sul-coreano de 30 anos, que já estrelou diversos doramas, indo do romance ao terror sem dificuldade e agradando fãs e críticos. Por isso, ele é considerado um dos melhores atores asiáticos atualmente. Desta forma, as séries que ele participa são sinônimo de sucesso entre os dorameiros e dorameiras. A Redação Integrada de O Liberal separou uma lista de doramas estrelados por Kang.

Além das séries sul-coreanas, Kang também participou de alguns videoclipes, que lhe renderam popularidade. É o caso de "Sweet Summer Night", da dupla The Ade e de "Love Story", da cantora Suran (Shin Su-ran).

A lista conta com K-Dramas que lançaram Song Kang para o estrelato, como o dorama "Love Alarm", em que ele divide a tela com Kim So-hyun e Jung Ga-ram e são dirigidos por Lee Na Jung, que dirigiu a série "Vejo Você na Próxima Vida", disponível na Netflix.

Confira 3 indicações de doramas com Song Kang:

DORAMA "LOVE ALARM"

Sinopse: Em um mundo de alta tecnologia, existe um aplicativo que avisa se uma pessoa próxima gosta de você. Assim, fica difícil esconder os sentimentos por alguém. O nome desse aplicativo é Love Alarm, usado por um jovem que está procurando um amor. Apesar de acabar encontrando o que queria, ela acaba entendendo tudo o que envolve um relacionamento, em que ele não tem só a parte boa.

Gênero: Romance

Episódios: 8

Classificação: 16 anos

Elenco: Kim So-hyun, Jung Ga-ram e Song Kang.

Disponível: Netflix

DORAMA "CLIMA DO AMOR"

Sinopse: Colegas de trabalho dividem o dia a dia no Serviço Nacional de Meteorologia da Coreia, em que cada um tenta correr atrás dos seus sonhos e vão ter que seguir caminhos diferentes para isso. O grupo é bem diversificado, contando com pessoas extremamente inteligentes, outras focadas no trabalho, algumas insatisfeitas de estarem ali, mas há quem saiba aproveitar a oportunidade e acaba virando todos os holofotes para si. Nesse ambiente com pessoas tão diferentes, o que será que pode acontecer?

Gênero: Romance

Episódios: 16

Classificação: 16 anos

Elenco: Park Min-young, Song Kang e Yoon Bak.

Disponível: Netflix

DORAMA "SWEET HOME"

Sinopse: A vida de um jovem estudante do ensino médio não tem sido fácil. Ele é forçado a se mudar para um apartamento depois que toda a sua família morreu num acidente de carro. Ao mesmo tempo, eventos estranhos começam a acontecer em todo o mundo, em que as pessoas estão se transformando em seres ainda não identificados. Os seus vizinhos de prédio e o jovem terão que lutar para sobreviver nesse mundo hostil. A série fez tanto sucesso que já conta com 3 temporadas.

Gênero: Terror

Episódios: 10

Classificação: 16 anos

Elenco: Song Kang, Lee Jin-uk e Lee Si-young.

Disponível: Netflix

