Confira os podcasts mais assustadores e horripilantes da podosfera neste halloween

O Halloween chegou! E você nem precisa se fantasiar para curtir uma das datas mais divertidas do ano. A plataforma de música digital "Spotify" preparou uma seleção especial de podcasts originais e exclusivos com uma mistura de temas para você curtir em casa, numa festa temática ou em um passeio ao ar livre. Confira as dicas:

Turnê do Crime

Neste Original Spotify, você encontra uma turnê mundial de crimes célebres e infames. A cada episódio, os apresentadores viajam para um novo país, onde exploram os detalhes e contextos culturais dos casos mais chocantes ao redor do mundo. Toda terça-feira.

Teorias da Conspiração

Quem não gosta de uma teoria que atire a primeira pedra! Este Original Spotify investiga os mistérios mais complexos e inexplicáveis da vida na Terra porque a resposta "que sabe" é sempre mais assustadora. Toda quarta-feira.

Central de Astrologia

Madama Brona é a mais nova bruxa deste halloween no Spotify. Na verdade, ela está mais para sua astróloga desmotivacional. Você reclama dos astros, e ela dá conselhos para planejar sua semana neste Original Spotify. Mas sem nenhuma garantia de sucesso! Toda segunda-feira.

Mundo Freak Confidencial

Este Exclusivo Spotify é o maior podcast de casos insólitos e paranormalidade da podosfera brasileira. O segredo é o equilíbrio de um papo leve e divertido entre céticos, crédulos (believers) e o meio termo.