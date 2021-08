Confira o teaser oficial do filme Maya e os 3 Guerreiros

Em um mundo fantástico cheio de magia e controlado por quatro reinos, Maya, uma valente e rebelde princesa guerreira, está prestes a completar 15 anos e celebrar sua coroação. Mas tudo muda quando os deuses do submundo chegam e anunciam que a vida de Maya deve ser oferecida como sacrifício ao Deus da Guerra — um preço que ela deve pagar pelo passado secreto de sua família. Se Maya não se entregar, o mundo enfrentará a vingança dos deuses. Para salvar sua família, seus amigos e sua própria vida, Maya embarca em uma jornada emocionante para cumprir uma antiga profecia que diz que a chegada de três grandes guerreiros vão ajudar a derrotar os deuses e salvar a humanidade.

Do criador Jorge R. Gutiérrez (El Tigre: As Aventuras de Manny Rivera, Festa no Céu), Maya e os 3 Guerreiros é a nova aventura animada da Netflix contada em nove episódios épicos. Situada em um mundo fictício de fantasia, a história cheia de emoção e humor é inspirada por uma rica e vibrante mistura das mitologias Asteca, Maia, Inca e a cultura Caribenha moderna.

No Brasil, a animação conta com as vozes de Jacque Souza como a princesa Maya, Ramon Campos como Pichu, Renan Freitas como Rico, Rebeca Jóia como Chimi, Marcelo Campos como Zatz, Luiz Laffey como o Rei Teca, Mabel Cezar como Rainha Teca, Izabel Lira como Acat, Luiz Carlos Persy como o Lorde Mictlan e Adriana Pissardini como Lady Micte.

Os dubladores da versão original são Zoe Saldaña, Gabriel Iglesias, Allen Maldonado, Stephanie Beatriz, Diego Luna, Gael García Bernal, Alfred Molina, Kate del Castillo, Danny Trejo, Cheech Marin, Rosie Perez, Queen Latifah, Wyclef Jean, Jorge R. Gutiérrez, Sandra Equihua, Isabela Merced, Chelsea Rendon, Joaquín Cosío, Carlos Alazraqui, Eric Bauza and Rita Moreno.