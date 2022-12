Confira alguns famosos que sofreram o temido ‘cancelamento’ em 2022

É certo que 2022 não foi nada fácil para alguns famosos, que passaram pelo popular “cancelamento” nas redes sociais. Entre questões políticas até ataques de estrelismos, não faltaram motivos para os internautas detonarem algumas personalidades como Gkay, Jade Picon, Deolane Bezerra, Cássia Kis, entre outros. O fato é que a lista de celebridades polêmicas cresce a cada dia mais, gerando revolta em muitas pessoas. Preparamos uma lista com alguns dos principais famosos que causaram polemica e foram cancelados durante o ano.

A lista começa ainda no início do ano, com a popular Jade Picon. A influenciadora foi um dos destaques do Big Brother Brasil 22 e desde então não tem conseguido contornar sua situação. Enquanto estava confinada no reality, a musa chegou a ser considerada uma das vilãs do programa ao travar um embate contra Arthur Aguiar, que foi inclusive o campeão da edição. Porém, apesar da turbulência, a influenciadora ainda foi escalada pela TV Globo para protagonizar a novela Travessia. A notícia não foi bem aceita por alguns internautas e parte da classe artística, que criticaram o fato dela estar ocupando a vaga de uma profissional da área.

Quem também não agradou muito o público foi a atriz Cássia Kiss, que também está no elenco da novela das nove. Após fazer vários comentários homofobicos, a atriz assumiu ser cristã e conservadora apoiando o candidato Jair Bolsonaro e participando de atos antidemocráticos no Rio de Janeiro, o que levou os internautas a revolta.

Quem não poderia ficar de fora da lista, é uma apresentadora colecionadora de grandes polêmicas, Antônia Fontenelle passou por mais um momento de cancelamento ao expor a atriz Klara Castanho, vítima de estupro, a famosa decidiu doar o bebê e acabou tendo sua história compartilhada publicamente sem seu consentimento. A situação causou uma comoção nacional, gerando mensagens nada agradáveis dos internautas.

O sertanejo Zé Neto se deu mal após fazer uma crítica nada amigável contra Anitta, diminuindo a cantora. O mesmo aconteceu com Gkay, que ao rebater uma piada infeliz do humorista Fábio Porchat no programa “Melhores do Ano”, sofreu várias acusações sobre sua conduta com amigos e funcionários. As polêmicas envolvem que a influenciadora seria um “péssimo” ser humano e trataria todos as pessoas próximas com falta de educação e desdém.