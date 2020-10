Concurso dá oportunidade para estudantes de design e moda de todo Brasil

O Movimento Sou de Algodão, que visa estimular o consumo da fibra na indústria da moda, e a Casa de Criadores, maior evento de moda autoral brasileira, se uniram mais uma vez para promover o 2º Desafio Sou de Algodão + Casa de Criadores.

De acordo com os organizadores do concurso, a iniciativa tem como foco a divulgação do algodão como matéria-prima por meio da descoberta de novos talentos. Por isso, os participantes devem utilizar a fibra em suas coleções como principal material, resultando em pelo menos 70% da composição de cada look desenvolvido.

A primeira edição do Desafio, que aconteceu no ano passado, alcançou mais de 400 inscrições. Para este ano, a meta é dobrar, visto que conta com a participação de todas as instituições de ensino superior, tecnológico e de bacharelado de Moda, Design e áreas correlatas espalhadas pelo país.

“Para os estudantes, participar de um evento como esse abre muitas portas por ser uma experiência enriquecedora. No ano passado, tivemos como vencedores o Mateus Cardoso, da faculdade Santa Marcelina, Rodrigo Evangelista, que se formou no Istituto Europeo di Design (IED), e Dario Mittmann da Universidade Estadual de Maringá (UEM). Hoje em dia, colhem os frutos após o 1º Desafio”, diz André Hidalgo, idealizador da Casa de Criadores.

“O projeto mudou toda minha trajetória. Conhecendo melhor esse meio, vejo que para quem está começando é muito complicado. Há um ano, eu era um estudante que estava se preparando sem conseguir levar o meu trabalho para mais pessoas Mas, hoje, após o concurso, abri meu ateliê e estou começando minha marca. Quando olho para trás, vejo que tudo isso é fruto da minha participação, desde a conquista de um espaço e da visibilidade adquirida. O incentivo por parte do Sou de Algodão para a moda nacional é muito importante, principalmente por dar esse espaço para quem está começando”, diz Mateus Cardoso, estilista e vencedor do primeiro desafio.

Os estudantes interessados em participar devem realizar as inscrições no portal www.soudealgodao.com.br/desafio, até 26 de fevereiro de 2021, podendo ser projetos individuais ou em duplas. Além disso, os trabalhos poderão ser dos segmentos de moda masculina, feminina, alta costura, prêt à porter, fitness, homewear/loungewear ou streetwear.

A seleção envolverá quatro etapas distintas: a primeira será a pré-seleção dos trabalhos inscritos, realizada pela comissão organizadora. Serão escolhidos até 20 dos melhores trabalhos selecionados de cada região brasileira, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, que seguem para a segunda etapa, semifinal, regional.

Esses trabalhos, avaliados por uma comissão julgadora local, terão notas atribuídas nos quesitos definidos pela organização do concurso. Serão anunciados os 10 trabalhos finalistas, sendo dois de cada região do país, que irão confeccionar suas coleções, com seis looks completos cada, para a quarta e última fase, a grande final, em desfile presencial, a ser realizado na Casa de Criadores. As coleções serão avaliadas por um júri composto por especialistas, que atribuirão notas para cada trabalho.

Ao final do desfile, serão anunciados os três primeiros colocados, sendo que o grande vencedor ganhará o prêmio de R$ 30 mil e entrará para o line-up oficial da Casa de Criadores.

Já o segundo e o terceiro colocados receberão prêmios em produtos das tecelagens parceiras do movimento que apoiam a iniciativa e um programa de orientação profissional, oferecido por apoiadores do concurso. Além disso, o professor orientador do aluno vencedor também receberá o valor de R$ 10 mil como Bolsa Orientação voltada à pesquisa sobre algodão.

Para este ano, o 2º Desafio Sou de Algodão + Casa de Criadores conta com uma novidade. Os participantes terão acesso a um programa de aulas especialmente desenvolvido para os participantes sobre a cadeia do algodão, estilismo, fundamentos da moda, empreendedorismo, entre outros assuntos relevantes para carreira.