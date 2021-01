Concurso 'Beleza Fashion Pará' aposta nos jovens

O concurso Beleza Fashion Pará, considerado hoje o Maior Evento de Beleza Jovem do Norte do Brasil, será realizado neste domingo (10), em Belém, com transmissão online no YouTube e nas redes sociais da organização. A grande atração da noite é a presença da Miss Teen Universo Eduarda Zanella, que estará pela primeira vez na capital paraense. De acordo com a organização do evento, a realização foi possível devido ao cumprimento de todos os protocolos de segurança estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS) no combate à pandemia causada pelo novo coronavírus.

"É um concurso que resgata a auto estima de jovens, oportuniza a realização de sonhos, revela talentos, faz nascer grandes amizades. Proporciona aprendizado, contribui com a economia, e ainda engrandece a cultura do nosso Estado. E o mais importante, inclui todas as diferenças", destaca Élida Ferreira, empresária que está a frente do concurso desde 2015.

Algumas ações de segurança sanitária estão sendo tomadas, como o cuidado com o distanciamento de segurança, a aferição da temperatura das pessoas envolvidas com o evento, e o uso de máscara e álcool gel. Toda a equipe e os candidatos do concurso estão tendo a saúde monitorada constantemente, para saber se eles foram infectados pela Covid-19.

Este ano, o certame de beleza terá como tema as "Riquezas do Pará", para valorizar a cultura e beleza do nosso Estado. "O Pará é muito rico em minérios, grãos, na nossa fauna e flora, nas danças, gastronomia, nossa cultura é riquíssima. O Beleza Fashion Pará foi idealizado justamente para valorizar, engrandecer e levar a cultura paraense para diversos lugares do mundo", completa Élida.

Os participantes, jovens e crianças, vêm de vários municípios das mais diversas regiões que compõem o Estado, como Altamira, Novo Progresso, Parauapebas, Ananindeua, Moju e Belém, e passarão por uma série de atividades que vão desde palestras, passeios por Belém, e ensaios fotográficos. Já no palco, eles se apresentarão em um grandioso desfile, do jeito que são feitos os famosos concursos de beleza, onde será feita a escolha dos vencedores da noite. Todos concorrerão nas categorias Miss Teen Pará Universo, Miss Américas, Príncipe Teen, Miss Plus Size, entre outras. Os vencedores representam o Estado em concursos nacionais.

Serviço:

O Beleza Fashion Pará será realizado a partir das 20h deste domingo (10), com transmissão pelas redes sociais do concurso, no Instagram: @belezafashionpara , Facebook: facebook.com/belezafashionpara ; Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCYS3h-xUdXh5nnpeb3AeT5w