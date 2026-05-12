Conan O'Brien será apresentador do Oscar pelo terceiro ano seguido

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pelo Oscar, anunciou nesta terça-feira, 12, que Conan O'Brien será o apresentador da premiação em 2027. Isso marca o terceiro ano seguido do apresentador e comediante à frente da cerimônia.

Além de Conan, Raj Kapoor e Katy Mullan também são mantidos como produtores executivos, pelo quarto ano seguido. Também retornam Jeff Ross e Mike Sweeney, produtores de O'Brien.

"Estamos animados para trabalhar com Conan, Raj, Katy, Jeff e Mike para os 99º Oscars", formalizaram em comunicado o CEO Bill Kramer e a presidente da Academia, Lynette Howell Taylor. "E estamos ansiosos para que Conan lidere a celebração de forma magnífica, com seu brilhantismo e humor."

Aos 63 anos, Conan é um dos comediantes mais famosos dos Estados Unidos. Com uma carreira longa na televisão norte-americana, ele é um dos principais apresentadores de talk shows da última década - tendo participado de programas como Os Simpsons, Late Night, The Tonight Show e Conan. Antes dele, Jimmy Kimmel foi o anfitrião do Oscar quatro vezes.

A 99ª edição do Oscar está marcada para 14 de março de 2027, em Los Angeles.