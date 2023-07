Compositor de 'Leviana' comemora 40 anos de carreira com shows neste final de semana

O cantor Diogo, compositor do brega “Leviana”, em parceria com Tony Brasil, imortal clássico dos anos 90 que já foi regravado até pelo Rei Reginaldo Rossi, comemora neste final de semana seus 40 anos de carreira com shows em Tomé-açú, nesta sexta-feira (7), e domingo (9), em Marabá. A turnê "Diogo, O Pai Da Leviana 4.0" começou em junho, no Amazonas, e continuará no Pará e no estado do Tocantins.

“Chegar aos quarenta anos de carreira para mim significa que estou no rumo certo. E me sinto muito orgulhoso também de representar um estilo que é o brega, pois sempre houve muito preconceito em relação a esse tipo de música. Mas apesar das dificuldades, o começo difícil numa época em que nós tínhamos apenas as rádios para tocar nossas músicas, também foi uma época onde os artistas eram muito valorizados. E hoje, vejo o nosso estilo, a nossa música brega retornando com muita força, e me sinto orgulhoso de ser um dos pioneiros”, disse o cantor Diogo.

Além de “Leviana” (1997), já regravada em vários ritmos diferentes que vão do sertanejo ao forró, o artista também emplacou outros hits como “Busca” (1986); “Reencontro” (1988); “Desejo” (1992); “Homem objeto” (1994); “Feito um jogo” e “A noite do meu fim (1995)”; “Minha cinderela”, “Voa gaivota” e “Estrela guia” (1996). Para a turnê de comemoração dos seus 40 anos de carreira, Diogo conta que apresentará uma nova roupagem de “Leviana”, assim como seus maiores sucessos e canções de outros grandes artistas da música brasileira.

“O público pode aguardar um show muito alto astral com as músicas que fizeram sucesso! E, é claro, com a nova roupagem de ‘Leviana’, bem atual, em um show bastante eclético onde estarei cantando os meus sucessos mas também os sucessos de outros artistas, amigos e também algumas músicas atuais. Então, será um show repleto de energia positiva, com muita paixão e amor aos nossos fãs!”, comentou o artista.

Nos dias 14, 15 e 16 de julho, o cantor se apresentará no estado do Tocantins, começando pelo município de Araguaína. Já no dia 23 de julho, a turnê "Diogo, O Pai Da Leviana 4.0" retorna ao Pará, desta vez em sua cidade natal, Capitão Poço, encerrando o mês de julho no trigésimo concurso de beleza “Garota Pérola”, em Bragança. Diego antecipou quais serão os meus projetos para o futuro. No segundo semestre deste ano, ele lançará um novo disco com alguns dos seus hits em ritmo de seresta. Paralelo a isso, o paraense também deve gravar um CD e DVD com o acompanhamento de uma orquestra.

VEJA MAIS