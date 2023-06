Romero Ferro se une a DJ Zullu e Danny Bond em novo single 'Difícil de Esquecer'

O cantor e compositor Romero Ferro está prestes a lançar seu mais novo single intitulado "Difícil de Esquecer", em parceria com DJ Zullu e Danny Bond. O lançamento chega às plataformas digitais nesta quinta-feira, 22, juntamente com um videoclipe que promete trazer uma estética retrô. A faixa será disponibilizada pela renomada gravadora The Orchard.

O single apresenta uma sonoridade alegre e contagiante, resultante da mistura de diferentes estilos musicais. A música combina o ritmo envolvente do piseiro tropical com a energia contagiante do arrocha, adicionando o irresistível beat do funk, feito pelo próprio DJ Zullu. Com versos empolgantes e um refrão chiclete, tem tudo para se tornar um hit.

Segundo Romero, a escolha de ter os artistas como colaboradores nessa música foi motivada pela admiração que possui pelos artistas. "Admiro o trabalho e a trajetória dos dois, ambos fazem música para o povo, sem rodeios, música pop de verdade. Eu bebo muito disso, e cada vez mais percebo como é importante essa conexão direta com o público", diz.

Para o artista, é muito importante se unir a diferentes talentos e quebrar as barreiras musicais. Ao lado de Danny e Zullu, ele busca trazer mais dessa ligação, tanto com os artistas quanto com os ouvintes. "Acredito que temos públicos distintos que se conectam em algum lugar, quero que o meu som chegue para outras bolhas e o deles também, e essa canção sai quebrando essas barreiras. Vejo 'Difícil de Esquecer' sendo o melhor dos nossos mundos, a nossa intersecção, um refrão forte, com uma letra muito divertida e inteligente!", afirma.

Para deixar essa experiência ainda mais completa, os artistas prepararam um videoclipe, gravado no Rio de Janeiro. A produção dirigida por Rebeca Brack e João Portugal, traz uma linguagem estética inspirada nos anos 2000, e busca despertar a nostalgia e envolver público em uma atmosfera nostálgica.