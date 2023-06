Inteligência artificial e realidade aumentada são apostas de big techs; confira lançamentos

A indústria de tecnologia tem lançado produtos cada vez mais inovadores, usando a inteligência artificial (IA) e a realidade aumentada para oferecer experiências ainda mais completas aos usuários. Nos últimos dias, várias big techs lançaram novos serviços, a exemplo da Apple, que aposta em um novo sistema operacional e um óculos de realidade aumentada - ou mista.

VEJA MAIS:

O iOS 17, sistema operacional da Apple voltado apenas para iPhones, traz uma série de mudanças. Uma delas é que a Siri, assistente pessoal dos dispositivos da empresa, não atenderá mais ao comando “Hey, Siri” - agora os usuários poderão apenas dizer o nome da tecnologia para ela ser acionada, “Siri”. Além disso, outra evolução é que será possível compartilhar o próprio contato com outra pessoa apenas aproximando o iPhone de outro, como o que já existe hoje com o compartilhamento de arquivos por meio do “AirDrop” - a tecnologia se chamará “NameDrop”.

Na parte de chamadas de voz, duas mudanças: o chamado “Contact Posters” exibe nome e foto personalizáveis de um amigo ou familiar que está ligando na tela de bloqueio, enquanto o “Live Voicemail” promete transcrever o conteúdo de uma mensagem do correio de voz em tempo real, na tela do smartphone, com exceção das chamadas identificadas como spam pelas operadoras, que serão recusadas.

A Apple ainda traz uma atualização no “Apple Mapas”, que passa a ser usado no modo offline, com funções como tempo estimado de chegada e encontrar lugares. Já o “StandBy” é uma espécie de rádio relógio inteligente, em que a pessoa usa o próprio iPhone deitado para exibir informações como hora, dia, previsão do tempo e outros recursos. O smartphone fica acoplado a uma base, que também serve para carregar o aparelho.

Realidade aumentada

Outro lançamento da Apple é o “Vision Pro”, óculos de realidade aumentada, ou realidade mista. A Meta, empresa que toma conta do Facebook e Instagram, também anunciou o “Meta Quest 3”. A realidade aumentada ou mista sobrepõe objetos virtuais no mundo ao redor, permitindo misturar realidade com o mundo virtual no campo de visão. Os usuários podem acessar aplicativos, assistir a filmes e escrever documentos em um mundo virtual.

VEJA MAIS:

Enquanto o dispositivo Apple custará US$ 3.499 nos Estados Unidos (cerca de R$ 17,2 mil na conversão atual), quando chegar ao mercado, em 2024, o da Meta será lançado no outono dos EUA por US$ 499,99 (cerca de R$ 2.522, na cotação atual). Nos dois casos, ainda não há detalhes para o mercado brasileiro.

Na avaliação de Romulo Pinheiro, professor mestre da área de ciência da computação, esses lançamentos prometem oferecer experiências aprimoradas e recursos avançados para os usuários, representando ainda melhorias significativas em suas respectivas áreas. “Demonstram a contínua evolução da tecnologia e o esforço das empresas em oferecer experiências cada vez mais imersivas e inovadoras. Esses lançamentos podem impulsionar a concorrência e levar a indústria a novos patamares”, afirma.

Celulares dobráveis

Há ainda dois lançamentos da Motorola: os celulares dobráveis Razr 40 e Razr 40 Ultra. O segundo é o mais avançado da linha, com tela pOLED (dobrável) de 6,9 polegadas e uma externa de 3,6 polegadas. A empresa diz que, quando fechado, o Razr 40 Ultra é o smartphone dobrável mais fino da indústria. Ele vem equipado com o processador topo de linha Snapdragon 8+ Gen 1, da Qualcomm. A memória RAM é de 8 GB, enquanto o armazenamento interno é de 256 GB.

Ambos os aparelhos saem de fábrica rodando o sistema operacional Android 13. Já nas câmeras, são duas externas: principal de 12 megapixels e ultrawide com efeito macro de 13 megapixels. A frontal avança para 32 MP de resolução nos dois casos. O Razr 40 perde a tela externa grande, mas a interna dobrável permanece em 6,9 polegadas. Já a câmera principal pode capturar imagens de 64 megapixels e a ultrawide em 13 MP.

Lançados nos próximos dias nos Estados Unidos e em alguns países da América Latina, Europa e Ásia, os dispositivos chegam ao Brasil ainda este mês. Os valores não foram divulgados. A empresa apenas adiantou que, nos EUA, o Ultra será vendido por US$ 999 (cerca de R$ 5 mil, na cotação atual).

Futuro

Na opinião de Romulo, a inteligência artificial e a realidade aumentada desempenharão um papel crucial no futuro dos dispositivos tecnológicos, já que essas tecnologias têm potencial para melhorar as experiências dos usuários, proporcionando interações mais imersivas, personalizadas e intuitivas.

“No caso da inteligência artificial, ela permite que os dispositivos aprendam com os dados coletados, reconheçam padrões e tomem decisões com base nesses padrões. Isso resulta em uma personalização mais eficiente dos dispositivos, adaptando-se às preferências e necessidades individuais dos usuários. Além disso, a IA pode automatizar tarefas rotineiras, tornando a interação com os dispositivos mais conveniente e eficiente. Quanto à realidade aumentada, ela oferece a capacidade de sobrepor informações e objetos virtuais ao mundo real, enriquecendo assim a experiência do usuário”, aponta.

Por outro lado, alguns impactos negativos são a dependência e o isolamento social a partir do uso excessivo de dispositivos tecnológicos e serviços baseados em IA. “Se as interações digitais substituírem completamente as humanas, isso pode afetar negativamente os relacionamentos e a saúde mental das pessoas”, destaca o especialista. Outro impacto é a desigualdade digital, já que nem todos têm acesso igual aos dispositivos e serviços tecnológicos mais recentes; e problemas com privacidade e segurança dos dados; além de desafios éticos.

Confira lançamentos da indústria de tecnologia

Apple - iOS 17 (sistema operacional do iPhone):

A tecnologia vai contar com exibição de nome e foto personalizáveis de um amigo ou familiar que está ligando na tela de bloqueio; transcrição em tempo real de mensagens de voz deixadas no correio eletrônico; compartilhamento de contato com outra pessoa apenas aproximando o iPhone de um segundo aparelho; uso do Apple Mapas no modo offline; uso do iPhone deitado para exibir informações como hora, dia, previsão do tempo e outros recursos; e mudança no comando de voz para a assistente pessoal virtual da Apple.

Apple - Vision Pro (óculos de realidade aumentada):

Os óculos custarão US$ 3.499 nos EUA (cerca de R$ 17,2 mil na conversão atual), quando chegarem ao mercado, em 2024. Eles têm bateria com duração de duas horas. Não há preço divulgado para o Brasil.

Meta - Meta Quest 3 (óculos de realidade aumentada)

O equipamento suporta mais de 500 jogos, além de aplicativos. O dispositivo com 128gb de armazenamento será lançado no outono dos EUA por US$ 499,99 (cerca de R$ 2.522, na cotação atual). Ainda não há detalhes para o mercado brasileiro.

Motorola - Razr 40 e Razr 40 Ultra (celulares dobráveis)

Lançados nos próximos dias nos Estados Unidos e em alguns países da América Latina, Europa e Ásia, os dispositivos chegam ao Brasil ainda este mês. Os valores não foram divulgados. A empresa apenas adiantou que, nos EUA, o Ultra será vendido por US$ 999 (cerca de R$ 5 mil, na cotação atual).