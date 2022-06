O Liberal investe em tecnologia para ampliar acesso de leitores a conteúdos

O mês de junho começa com novidades para os leitores de O Liberal. Nesta terça-feira (31), durante a sexta edição do "Café com o Leitor", evento que reúne grupos de assinantes na sede do Grupo Liberal, foram anunciadas inovações que serão implementadas nos próximos dias, com foco no jornalismo colaborativo, regionalização e em tecnologia, com a nova Realidade Aumentada, em que o impresso terá um conteúdo mais interativo, com vídeo, áudio e possibilidade de compartilhamento via redes sociais.

O head de estratégia digital, Rafael Silveira, afirmou que o processo de melhoria da Realidade Aumentada envolveu a troca para uma tecnologia mais próxima para o jornal, mais focada em mídia impressa, que possibilita mais ações ou chamar mais conteúdo por meio da iniciativa. "Antes, a gente trabalhava majoritariamente chamando vídeos e agora a gente vai poder ter mais links, mais chamadas, poder compartilhar a matéria que está no site pela Realidade Aumentada do jornal. Então, essa tecnologia que a gente está trocando, evoluindo, tem um leque de possibilidades muito maior", afirma.

A primeira versão, por 40 dias, era um teste de conceito, e foi avaliado que este teste funcionou. As pessoas estavam usando, "e agora a gente está dando um passo adiante, indo para uma tecnologia com mais possibilidades", observou Rafael Silveira. Agora, é necessário baixar um aplicativo (paper.plus, gratuito na slojas de aplicativos dos sistemas Android e IOS).

Ao baixar o aplicativo, gratuitamente, ela vai poder salvar algo que viu no jornal hoje e vai poder daqui a um mês voltar a ver aquele vídeo, poderá compartilhar matérias. "Dada a quantidade de coisas que a gente está trazendo, só o aplicativo consegue dar essa capacidade para a gente", completa Rafael Silveira. O aplicativo de acesso aos conteúdos da Realidade Aumentada de O Liberal é o Paperplus, muito utilizado por vários jornais da Europa.

Visita e feedback dos assinantes

Na visita que fizeram à sede do Grupo Liberal, os assinantes reuniram-se com o diretor de conteúdo, Daniel Nardin; o head de estratégia digital, Rafael Silveira; Sérgio Oliveira, gerente de Mercado, e Fabrícia Nascimento, do LibShop. Após a reunião, eles conheceram o parque gráfico do jornal, receberam brindes e desfrutaram de um lanche.

"Esse momento de diálogo é sempre positivo pois apresentamos as novidades e recebemos um retorno, que sempre levamos em consideração, para garantir um conteúdo cada vez melhor para o leitor, que é o foco e objetivo maior do nosso trabalho e atividade. É por conta dele e para ele que estamos sempre buscando inovar e melhorar”, destaca Nardin.

Para Ana Cristina Lopes Castro, professora de Educação Física e assinante de O Liberal desde 1994, "a reunião foi muito valiosa; o sistema de informação do jornal impresso é a melhor coisa que existe". Ana Cristina destacou que a Realidade Aumentada vai possibilitar a crianças e jovens o acesso à leitura. Ela também disse que vai ser um diferencial para as pessoas acima dos 60 anos que só leem o jornal, "porque vão achar bem interessante, eu vou amar".

A corretora de imóveis Milene Azevedo destacou que é assinante de O Liberal há 20 anos. Milene disse que o projeto "Café com o Leitor" aproxima os assinantes e leitores da Redação, "uma contribuição bem interessante, porque vocês estão ouvindo a ponta". Com mais de 30 anos como assinante do jornal, Ronaldo Costa disse que "a troca de impressões entre a equipe daqui e os leitores é importante para que esse feedback funcione, aperfeiçoando o processo". Ronaldo salientou que a Realidade Aumentada é "uma maneira de alimentar a juventude que não gosta, hoje, de leitura".

Veja o passo a passo:

1. Acesse sua loja de aplicativo no celular e baixe gratuitamente o app "Papel.plus"

2. Pelo aplicativo selecione, entre os jornais disponíveis, O Liberal, que ficará salvo quando o app for aberto.

3. Com o aplicativo aberto, autorize o aceso à câmera e aponte sempre que tiver ícone de realidade aumentada nas páginas e confira conteúdo exclusivo multimídia.