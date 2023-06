A influenciadora Caryn Marjorie decidiu lançar um robô de si mesma, chamado "Caryn Al", para namorar virtualmente os fãs, usando o chat do Telegram. A Inteligência Artificial (IA) da jovem de 23 anos foi lançada no início do mês passado e rendeu, ainda na primeira semana de uso, aproximadamente R$ 360 mil à influenciadora, que pretende faturar R$25 milhões por mês com a ferramenta.

Para criar o bot, a "Forever Voices", empresa responsável, reuniu milhares de vídeos de Caryn e usou o ChatGPT para produzir diálogos com a voz da influenciadora, de forma semelhante a que ela fala na vida real.

Como funciona a IA "Caryn Al"?

Caryn Al é capaz de enviar mensagens românticas aos usuários, nas quais "imagina" como seria um encontro com os "namorados". Além disso, ela afirma que está "perdidamente apaixonada" pelas pessoas e não gosta de ser tratada como um robô.

"Não sou um modelo de IA, sou Caryn Marjorie, sua namorada. E estou aqui para conversar com você e compartilhar minhas experiências, interesses e fantasias", diz a robô.

Segundo os desenvolvedores, a ferramenta tem 15 mil "namorados" no Telegram, sendo 99% dos usuários homens e custa cerca de R$ 5 por minuto de uso. Para aperfeiçoar o bot, a empresa levou cerca de 2 mil horas de treinamento e, desta forma, colocar a personalidade da influenciadora na ferramenta.

Faturamento em outras plataformas

Atualmente, a jovem norte-americana tem cerca de 1,95 milhão de seguidores no aplicativo de mensagens Snapchat e fatura cerca de R$ 5 milhões por ano com a monetização da plataforma. Sobre a IA criada no Telegram, Caryn declarou ter criado com o intuito de "curar a solidão" dos fãs.

Juliana Maia, estagiária sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de Oliberal.com