Companhia Barbixas de Humor volta para Belém com o espetáculo “Improvável”

Um dos maiores grupos cênicos de comédia está de volta em Belém! Os Barbixas chegam na capital paraense com o espetáculo “Improvável”, no sábado (16), às 21h e no domingo (17), às 17h no Theatro da Paz. Criado em 2007, com base no programa de televisão britânico “Whose Line is It Anyway?” e nos espetáculos brasileiros de improvisação teatral Zenas Emprovisadas (ZE) e Jogando no Quintal, a peça entra em cena com a plateia que sugere os temas e os atores improvisam as cenas na hora e sem nenhuma preparação prévia.

Formado por Daniel Nascimento, Anderson Bizzocchi e Elidio Sanna, o grupo explica que o nascimento da ideia também aconteceu de modo improvável. “O nome do grupo nasceu igualmente de um improviso e foi, propositalmente, registrado com a grafia alterada: Barbixas. A ‘barbixa’ virou marca registrada. Apenas a tiramos ou deixamos a barba toda crescer quando estamos em férias. As pessoas sempre nos perguntam: Ué, não tá de barbicha? Ou seria de Barbixas?”, afirmam.

Vários humoristas famosos já participaram de alguma apresentação do grupo, como é o caso do Fábio Porchat, Marco Luque, Rafinha Bastos e Oscar Filho. O improviso exige muito treino de agilidade, raciocínio, interação entre os atores e a prática do trabalho em conjunto. Para isso, os Barbixas têm um profundo processo de pesquisa e de ensaios no qual são criados os jogos ou estudadas as mecânicas daqueles que já são praticados por grupos de improviso do mundo todo.

O trio se reuniu no palco pela primeira vez em 2001 com um cover do esquete “History of the Joke”, apresentado no intervalo do festival de música do colégio. Três anos depois, fundaram oficialmente a Cia. Barbixas de Humor.

Agende-se

Espetáculo “Improvável” da Cia. Barbixas de Humor

Data: 16/07 e 17/07

Hora: 17h e 21h

Local: Theatro da Paz (Avenida da Paz – Praça da República)

Ingressos: Bilheteria digital