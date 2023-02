Como segurar o amor de carnaval? Veja dicas de como fazê-lo durar mesmo depois do fim da folia

A máxima que diz que o amor de Carnaval é apenas passageiro, percorre o imaginário de diversas pessoas que curtem a folia nessa época do ano mas que, de alguma forma, nutrem esperanças de que aquele sentimento de momento possa ser duradouro, que aquela pessoa que você "encaixou" tão bem, possa virar, de fato, um amor para a vida. Quer saber como fazer o amor de carnval durar mais do que 4 dias? Veja dicas de como fazer esse relacionamento, aparentemente momentâneo, se manter.

De acordo com especialistas em relacionamentos é preciso, primeiro de tudo, estar preparado para o caso de a outra parte estar interessada só na curtição. "O comprometimento com alguém faz com que a gente, de certa forma, reduza os excessos. Mas o carnaval é a festa que prega justamente o oposto disso: é a época de abundância na farra e nos relacionamentos", diz Camila Moura, psicóloga especialista em relacionamentos.

Isto não significa, no entanto, que relacionamentos iniciados no carnaval não possam dar certo. Quebrar este estigma é o primeiro passo para o relacionamento decolar.

"As pessoas podem conhecer alguém no carnaval ou em qualquer época do ano. Para manter o relacionamento, é importante o compromisso entre as pessoas e a dedicação. Se for um relacionamento à distância, é importante alinhar as expectativas e acertar como vai ser o relacionamento, qual será a frequência de encontros, de conversas. É necessário incluir a pessoa na sua rotina diária mesmo que de forma virtual", aconselha Renata de Azevedo, especialista em terapia de casal.

Veja dicas de como segurar o amor de Carnval:



Demonstre interesse: se você encontrou aquela pessoa especial no meio das festas, demonstre que está afim de ficar perto dela durante e após a festa

Seja você mesmo: não adianta viver um personagem. Você só saber se o outro realmente quer ficar com você. Não há encenação que dure para sempre. Não comece um relacionamento baseado em mentiras

Estabeleça regras: nesta época, de muita pegação e paquera é importante estabelecer como será o restante do carnaval de vocês. Vão poder ficar com outras pessoas ou vão curtir todos os dias juntos?

Observe o interesse do outro: Perceba sempre se o outro também quer o mesmo que você, se ela retribui suas investidas, se convida você para sair também. Ela demonstra que quer ficar um tempo ao seu lado?

Não deu certo, siga em frente! Caso você perceba que o outro não está com os mesmos desejos ou objetivos que você, o melhor a se fazer é interromper a relação nesse momento para evitar sofrer ainda mais.