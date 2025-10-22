Como resgatar ingressos para o Heineken No Line-Up Festival

O Heineken No Line-Up Festival, novo evento da marca de bebidas, ocorrerá no próximo sábado, 25 de outubro, das 15h às 3h, em São Paulo. O festival, cujos ingressos são gratuitos, não apresentou um line-up - as atrações serão conhecidas durante o dia. O novo lote de ingressos, apesar de gratuitos, possuem uma quantidade limite e devem ser retirados através do Sympla nesta quarta-feira, 22, a partir das 13h.

Esta será a primeira edição do festival da Heineken, através da curadoria de Lúcio Ribeiro e Felipe Hirsch, que contará com 15 atrações nacionais e internacionais dentro da Fábrica de Impressões, na Barra Funda, São Paulo. A capacidade do local é de 3 mil pessoas.

Para resgatar os ingressos do novo lote, os interessados devem fazer um cadastro no Sympla e acessar o banner do Festival, selecionando a quantidade de ingressos desejada (no máximo dois por pessoa). Os ingressos serão enviados no e-mail cadastrado e são limitados para a capacidade do local, sujeitos a esgotamento.

No dia do evento, após a abertura dos portões, o público conhecerá a estrutura do palco. Haverá bares com bebidas, além de comidas como hambúrgueres, pizza, entre outras opções de alimentação.

Heineken No Line-Up Festival

. Quando: 25 de outubro; . Onde: Fábrica de Impressões (Rua Achilles Orlando Curtolo, 617 - Parque Industrial Tomas Edson, São Paulo); . Horário: 15h às 3h; . Ingressos: para quem reservou pelo aplicativo Hei ou através do Sympla; . Retirada dos ingressos: através do Sympla, 22 de outubro, a partir das 13h.

