Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Como resgatar ingressos para o Heineken No Line-Up Festival

Estadão Conteúdo

O Heineken No Line-Up Festival, novo evento da marca de bebidas, ocorrerá no próximo sábado, 25 de outubro, das 15h às 3h, em São Paulo. O festival, cujos ingressos são gratuitos, não apresentou um line-up - as atrações serão conhecidas durante o dia. O novo lote de ingressos, apesar de gratuitos, possuem uma quantidade limite e devem ser retirados através do Sympla nesta quarta-feira, 22, a partir das 13h.

Esta será a primeira edição do festival da Heineken, através da curadoria de Lúcio Ribeiro e Felipe Hirsch, que contará com 15 atrações nacionais e internacionais dentro da Fábrica de Impressões, na Barra Funda, São Paulo. A capacidade do local é de 3 mil pessoas.

Para resgatar os ingressos do novo lote, os interessados devem fazer um cadastro no Sympla e acessar o banner do Festival, selecionando a quantidade de ingressos desejada (no máximo dois por pessoa). Os ingressos serão enviados no e-mail cadastrado e são limitados para a capacidade do local, sujeitos a esgotamento.

No dia do evento, após a abertura dos portões, o público conhecerá a estrutura do palco. Haverá bares com bebidas, além de comidas como hambúrgueres, pizza, entre outras opções de alimentação.

Heineken No Line-Up Festival

. Quando: 25 de outubro; . Onde: Fábrica de Impressões (Rua Achilles Orlando Curtolo, 617 - Parque Industrial Tomas Edson, São Paulo); . Horário: 15h às 3h; . Ingressos: para quem reservou pelo aplicativo Hei ou através do Sympla; . Retirada dos ingressos: através do Sympla, 22 de outubro, a partir das 13h.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

FESTIVAL/HEINEKEN/INGRESSOS/RESGATE
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

EM NOVEMBRO

Festival Outros Nativos chega à 5ª edição com programação gratuita no Teatro Gasômetro, em Belém

Evento traz residência artística para artistas da Amazônia Legal, votação online e prêmios de até R$ 5 mil

22.10.25 8h00

FAMOSOS

Ator Allan Souza Lima publica fotos aproveitando a Ilha do Marajó: ‘Lavei a alma’

Ator do Dança dos Famosos esteve no estado para apoiar a campanha “Vozes pela Liberdade”

21.10.25 20h57

CULTURA

‘O Agente Secreto’ tem pré-estreia em Belém com presença do ator Robério Diógenes

O longa chega aos cinemas nacionais somente no dia 6 de novembro

21.10.25 20h20

MEDO

Taís Araújo encara o medo ao estrear nova série de terror no Globoplay

Atriz viverá pela primeira vez o papel de uma delegada; ela se mostrou empolgada com o lançamento de Reencarne

21.10.25 17h17

MAIS LIDAS EM CULTURA

festival

Ingressos para o Global Citizen Festival: saiba tudo sobre como participar, resgatar e regras

Festival será realizado no Mangueirão, no dia 1º de novembro, com shows gratuitos de artistas como Anitta, Gaby Amarantos, Seu Jorge e Chris Martin

22.10.25 8h00

LAVAGEM

O que é enema? Entenda a 'super chuca' que ajudou Gaby Amarantos a emagrecer

Cantora revelou ter perdido 14 kg após adotar técnica extrema de lavagem intestinal que, segundo ela, utiliza até 300 litros de água

22.10.25 0h16

FAMOSOS

Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, comenta rumores de desavença entre Virginia e Ana Castela

Virginia e Zé Felipe se separaram em maio e são pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo

21.10.25 22h39

EM NOVEMBRO

Festival Outros Nativos chega à 5ª edição com programação gratuita no Teatro Gasômetro, em Belém

Evento traz residência artística para artistas da Amazônia Legal, votação online e prêmios de até R$ 5 mil

22.10.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda