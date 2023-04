Comitê ‘Arte Pela Vida’ participa do Projeto Circular neste domingo

Com 10 anos de atividade na sociedade, o Circular Campina Cidade Velha realizou a primeira edição de 2023 neste domingo (02), no Mercado de Carne Francisco Bolonha, em Belém. O Comitê “Arte Pela Vida”, apoiado pela diretora comercial do Grupo Liberal e artista plástica Rose Maiorana fez parte do projeto. A programação do comitê contou com música, gastronomia e uma feira de empreendedores.

Davidson Porteglio, um dos coordenadores do comitê falou da importância desse espaço e do carinho que a artista plástica Rose Maiorana tem pela causa. “Quando a Rose Maiorana começou a fazer obras de arte, nós convidamos para ela fazer uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré para participar de uma exposição do nosso comitê”, afirmou. O coordenador ressaltou ainda que foi neste momento, em que surgiu o convite para que ela fosse madrinha do comitê. “Ela prontamente abriu os braços e veste a nossa camisa”.

Davidson reforça que hoje o foco é a saúde e a prevenção. “Nosso maior objetivo sempre foi esse, levar informação através da prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s) ”. No evento deste domingo, o público estar podendo contar com informação, exames e ainda uma feira de empreendedores apoiados pelo comitê. Ou seja, o evento também beneficia a economia dos pequenos empreendedores e incentiva para novas ações como essa.

Francisco Vasconcelos, também coordenador do comitê, reforça que a principal missão do evento é valorizar o novo espaço do comitê, agora dentro do Mercado de Carne Francisco Bolonha. “Além disso, queremos mais uma vez, levar informação da cultura, da saúde pública e principalmente da conscientização e prevenção contra as IST’S”, concluiu.

No local, foi oferecido ao público, pequenos brechós com a venda de chaveiros, bolsas, acessórios de maquiagem. E ainda, massagem relaxante, apresentações musicais e distribuição de preservativos.

Ao ser questionada sobre o sentimento de ser madrinha do “Arte pela Vida”, a diretora comercial do Grupo Liberal e artista plástica, Rose Maiorana se emociona. “Ser madrinha de um projeto como esse é motivo de muita honra. Você receber um convite para ajudar o próximo, a gente sabe que essa ajuda vale a pena, eles transformam vidas”, destacou.

O comitê “Arte pela Vida” tem 27 anos de atuação no Estado do Pará, levando conscientização à sociedade sobre o assunto de HIV/AIDS e, também, conta que a missão principal é garantir a dignidade das pessoas vivendo com HIV/AIDS.

