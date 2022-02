Comedy Central estreia temporada inédita de 'A culpa é do Cabral'

A Culpa é do Cabral, mesa redonda de humor consagrada pelo quinteto de comediantes formado por Fabiano Cambota, Nando Viana, Rafael Portugal, Rodrigo Marques e Thiago Ventura está de volta para sua décima primeira temporada. O programa ganhará novos episódios, a partir de 7 de março, segunda-feira, às 21h, no Comedy Central. Ainda no mesmo dia, o episódio estará disponível no serviço premium de streaming, Paramount+.

Nesta nova temporada, os Cabrais retornam ainda mais experientes, infames e, claro, sem nenhum filtro. Serão 12 episódios, que contarão com convidados especiais, novos quadros individuais como: Nando só para baixinhos e Venturaverso, e outros quadros fresquinhos: Batalha de Cartas, Correspondentes do Futuro, Se Vira Depois dos 30 e De Quem é Esse Pé?.

Uma grande novidade é a chegada, durante o último bloco do episódio, do JACA, os Jogos Absurdos do Cabral, onde os meninos competirão em diferentes provas como: Esteira, Jogo da Cabine, Touro Mecânico, Roleta Amaldiçoada, Toboguinho e Será que tô rico?. Pode se preparar também para uma nova leva de piadas que somente um quinteto com mais de 11 temporadas nas costas consegue fazer (e ainda garantir boas risadas).

Todas as 10 temporadas do A Culpa É do Cabral, o A Culpa É do Cabral - Na Estrada e também o especial A Culpa é do Cabral - 5 Anos estão disponíveis no Paramount+, serviço premium de streaming da ViacomCBS.

Sobre o programa

A Culpa é do Cabral traz um quinteto afiado de comediantes que garante muitas risadas e comentários nem sempre publicáveis sob pontos de vista cômicos, ácidos e divertidos de acordo com cada região do Brasil, afinal, cada um dos apresentadores é de um estado do país. A Culpa é do Cabral é um formato original inspirado em “La Culpa és de Colón”, programa que reúne comediantes da América Latina, também criado pelo Comedy Central.

Estreia: A culpa é do Cabral - 11ª temporada

Estreia: segunda-feira, 07 de março, às 21h, no Comedy Central (consulte sua operadora). Ainda no mesmo dia, o episódio estará disponível no serviço de streaming, Paramount+, para assinantes.

Exibição regular: toda segunda-feira, às 21h, no Comedy Central (consulte sua operadora). Ainda no mesmo dia, o episódio estará disponível no serviço de streaming, Paramount+, para assinantes.