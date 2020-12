Começa nesta sexta, a edição virtual do maior festival de cultura pop do mundo

A edição virtual do maior festival de cultura pop do mundo começa nesta sexta-feira, 4. A CCXP Worlds: A Journey of Hope vai até domingo (6), com mais de 150 horas de conteúdo exclusivo e mais de mil artistas, incluindo Andy Garcia de O Poderoso Chefão, Zendaya e Sam Levinson da série Euphoria, Jessica Chastain e Penélope Cruz no painel da Diamond, os irmãos Joe e Anthony Russo, diretores de Vingadores: Ultimato, além dos prestigiados quadrinistas Neil Gaiman, Art Spiegelman e Tom King.

Todos os conteúdos poderão ser acessados de forma gratuita por meio da plataforma https://www.ccxpworlds.com, desenvolvida com tecnologia dos games para transportar os fãs para um ambiente imersivo.

Confira a programação completa no link

Os visitantes também poderão contar com uma série de atrações promovidas por estúdios, incluindo um Megapainel da Warner com seis horas de novidades, conteúdos da Globo com inúmeros lançamentos de Globoplay e convidados como Claudia Raia, Mariana Ximenes, Alexandre Nero, Lazaro Ramos e Tais Araújo, Seu Jorge, Marjorie Estiano; e das séries de sucesso internacional, como os atores Kristofer Hivju, de ‘Twin’, e Terry Crews de ‘Todo Mundo Odeia o Chris’.

Pela primeira vez no mundo, um evento ao vivo vai usar a tecnologia Unreal (a mesma do Fortnite) para criar um cenário virtual em que 100 mil avatares irão reagir ao conteúdo divulgado pelos estúdios - os sons usados foram captados do espaço físico em edições anteriores para tornar a experiência ainda mais real.

Por meio de um mapa virtual 3D, inspirado em League of Legends, ainda será possível navegar por 12 mundos diferentes: Thunder Arena, Artists’ Valley, Oi Game Arena, Creators & Cosplay Universe, Omelete Stage by Santander, CCXP Store, Meet & Greet, Hollywood Strip, Chiaroscuro Studios, Iron Studios, Geek Hall e CCXP Tips.

E mais: não terá fila ou limitação de pessoas por atração - inclusive o Thunder Arena, um dos auditórios mais disputados da CCXP. Tudo isso foi fruto do trabalho de uma equipe de 200 pessoas que trabalharam por quatro meses de forma remota para criar o maior festival de cultura pop do universo, inclusive Tatiana Leite, diretora de efeitos especiais brasileira que tem no currículo produções de Hollywood como "O Rei Leão", "Animais Fantásticos" e "Capitã Marvel".

Com a expectativa de impactar 100 milhões de pessoas em mais de 50 países, serão seis transmissões simultâneas - incluindo a Live das Lives, com todo o que acontece de melhor do festival sendo transmitido pelo Facebook e por influenciadores ao redor do mundo. Tudo estará em português e inglês, com opções de acessibilidade por meio de legendas ao vivo e de closed caption.

O Artists’ Valley será mais um ponto alto da CCXP Worlds. Com mais 500 artistas nesta edição, o público poderá aproveitar duas experiências diferentes. Será possível navegar por 536 mesas virtuais para interagir com artistas de 11 países e comprar trabalhos que representam a diversidade da área, com obras de temas como super-heróis, jornalismo, LGBTQIA+, charge, aventura, erótico e ficção-científica, entre outros.

A representatividade também é destaque no Creators & Cosplay Universe, que reúne dois espaços da CCXP em um único mundo. Conhecido como o local de interação entre fãs e os principais criadores de conteúdo da web, o Creators contará com conteúdos voltados para diversidade étnica, capacitiva, LGBTQIAP+ e etária. O palco receberá ainda a grande final do Concurso Cosplay - no domingo, 6/12 - e haverá também workshops exclusivos para quem quiser ingressar neste universo.

A Oi Game Arena ganha um novo formato na CCXP Worlds. Além do já tradicional conteúdo competitivo, haverá painéis de mercado e conteúdo até de madrugada para ninguém ficar sem programação. Este ano, o espaço será apresentado por Gordox, Petar Neto, Bruna Balbino, Gab Zambrozuski, Ana Xisdê e Maah Lopes.

Em 2019, a CCXP recebeu 282 mil visitantes, quebrando recorde de público e se estabelecendo como o maior festival de cultura pop do planeta. Outras informações em https://www.ccxp.com.br.