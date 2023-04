Com tatuagens, feirinhas inclusivas e palestras, ‘Super Flash Day Autismo’ é realizado em Belém

Promover a conscientização e a discussão sobre o tema do Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um dos principais intuitos do “Super Flash Day Autismo, entender para respeitar”. O evento foi realizado no domingo (23), no Parque Shopping Belém. E contou com uma programação especial diversificada entre palestras, feirinhas inclusivas, bingos e tatuagens no estilo “flash tattoo”. A programação faz parte do mês alusivo de conscientização ao Autismo.

Durante o evento, o público poderia escolher entre tatuagens prontas com os símbolos do autismo. “Flash tattoo” são minis tatuagens já prontas em folhas para a escolha do consumidor. Os visitantes poderiam homenagear algum membro da família que faz parte do TEA. Doze tatuadores participaram do evento, que tinha o valor variado entre 30,00 a 150,00 na produção das tatuagens.

Segundo o apoiador do evento, Saulo Figueiras, o mais importante é passar a mensagem de que o autismo não pode ser um tabu. “A ação não tem cunho terapêutico, por isso estamos convidando as pessoas para usarem seus próprios corpos para homenagear um parente ou até mesmo um TEA que queira fazer a sua tatuagem. Autismo não pode ser tabu”, reforçou.

O tatuador Charles Andi, um dos profissionais que faz parte do evento, ficou bastante emocionado após tatuar uma senhora que não conteve a emoção após eternizar na pele uma homenagem para a filha. “Participar de um evento como esse enquanto tatuador já é gratificante, quando tem uma representatividade fica ainda mais lindo. É muito bom poder romper essa barreira em relação ao autismo e unir a causa com a nossa arte. Então me sinto muito feliz, são doze profissionais incrível, que na verdade é uma grande família que buscar dar o melhor de si, do seu trabalho para o nosso público”, destacou.

Como parte do evento, lojistas de acessórios inclusivos estiveram no espaço comercializando seus artigos. Essas lojas fazem parte de um grupo de nano empresários que promovem produtos personalizados com temas da inclusão ou feitos artesanalmente por pessoas com algum tipo de deficiência. A programação também incluiu a palestra com o tema: “Os estágios da vida do TEA - Infância, adolescência e fase adulta”, com a médica pediatra Amira Figueiras.

