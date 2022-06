Com mais de 30 anos, movimento cultural “Batuque da Praça” receberá homenagem da Câmara

O movimento “Batuque da Praça”, realizado há mais de trinta anos na Praça da República, em Belém, receberá o título de Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial da Cidade, pela Câmara Municipal de Belém. O título, sancionado através do projeto de Lei 9.746 de autoria da vereadora Enfermeira Nazaré, será entregue na sessão especial da CMB na quinta-feira (02), a partir das 9h, no plenário do legislativo municipal. O “Batuque da Praça” é conhecido por reunir músicos através de várias linguagens.

A manifestação cultural começou no final de 1987, na época em que surgia também o famoso “Arraial do Pavulagem” e atual Feira do Artesanato da Praça. Segundo um dos organizadores do evento, Manoel Bazané, “o nosso sentimento é de gratidão, reconhecimento do trabalho que todos nós viemos fazendo ao longo dessas três décadas. Há pessoas que já passaram por nós e hoje moram fora do país, mas que mesmo distantes se sentem felizes por todo esse reconhecimento. Um sentimento que também vem acompanhado de esperança, pois isso mostra o valor de todos os mestres e pesquisadores do ‘carimbó’, que retrata nossa ancestralidade da nossa cultura. E nosso desejo é que sejam ampliadas as políticas públicas para essa nossa arte”, afirmou.

Ainda segundo Manoel, o movimento surgiu de uma forma bem natural. “Terminava a programação do ‘Arraial do Pavulagem’, mas os músicos e brincantes não iam embora. Até porque tinham alternativas para continuar se divertindo em uma programação parecida. A alternativa era se aglutinar para continuar o movimento musical, assim surgiu nosso ‘Batuque’”, explicou. Com o passar do tempo, alguns desafios surgiram. Até que foi criado o Coletivo ‘Cidade Tambor’, uma entidade que também protagoniza a reocupação cultural da feira do açaí e participa de outras atividades, como as homenagens à revolução cabana e de outras pautas populares.

“É um valor imensurável para a cidade, uma atividade organizada de forma independente então é muito importante o apoio dos artistas que estão naquele momento conosco. Todas as ajudas que recebemos são importantes, é algo muito espontâneo. Utilizamos de um espaço público para levar cultura e entretenimento de forma gratuita ao nosso público”, conluiu Bazané.