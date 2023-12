Com homenagem especial para Nilson Chaves, Teatro Margarida Schivasappa reabre as portas ao público

Situado no Centur, sede da Fundação Cultural do Pará (FCP), em Belém, o Teatro Margarida Schivasappa reabre as portas ao público na próxima sexta-feira, 15, a partir das 20h com o show especial “Dança de tudo: uma homenagem a Nilson Chaves”. O espetáculo o time de cantoras paraenses Andréa Pinheiro, Lia Sophia, Lucinnha Bastos e Nazaré Pereira, e de outros Estados, como Ceumar, Delia Fischer e Lucina. Todas subirão ao palco para reverenciar a obra do cantor e compositor paraense Nilson Chaves.

O teatro passou por uma ampla e moderna obra, além da aquisição de novos equipamentos e poltronas, o teatro será reaberto com uma programação acessível e solidária, idealizada pela Fundação Cultural para contemplar todas as vertentes artísticas. Segundo o presidente da FCP, Thiago Miranda, o Teatro Margarida Schivasappa é um templo da música popular e das artes cênicas no Pará.

Ainda de acordo com Thiago Miranda, o teatro possui um histórico admirável de acontecimentos artísticos em quase quatro décadas de existência. “É, por exemplo, a casa de espetáculos mais adequada para a música popular, em termos de acústica e equipamentos, e que agora ainda retorna com ampliação no número de assentos e reforma estrutural completa”, ressaltou.

Thiago explicou ainda a iniciativa de homenagear Nilson Chaves. “É um compositor inteiramente dedicado à cultura do norte do País. É um aglutinador de ritmos e poéticas desta região, com canções que embalam a memória afetiva de diferentes gerações”, concluiu o presidente.

Para Nilson Chaves, o reconhecimento da obra de um artista é sempre sua grande meta. “Eu estou muito feliz por essa homenagem, por ser prestigiado por muitos artistas, não só do Pará, mas também do Brasil, que estarão presentes nesse momento. Muito honrado!”, garantiu o cantor e compositor.

Nilson destacou ainda que está realizando um de seus sonhos com o reconhecimento de sua criação. “É um momento de gratidão, para meus parceiros também, que caminham sempre comigo. Agradeço a todos, a Deus e também a diretoria da FCP e do teatro que me fizeram esse convite”, celebrou.

A programação especial de reabertura continua no sábado, 16, com dois espetáculos, para os públicos adulto e infantil. A companhia de teatro Palhaços Trovadores voltará aos palcos com “Musiclown”, enquanto o Grupo Experiência estreará “Belém-Bragança - Os trilhos da esperança”.

Já no domingo, 17, será realizada uma programação em parceria com o Circuito Norte em Dança e a Cia. Blessed de Artes Cênicas. Sob a curadoria de Igor Marques, serão apresentados quatro espetáculos de dança, com a participação de grupos dos municípios de Belém, Ananindeua, Castanhal e Marituba. Toda a programação de reabertura do teatro “Margarida Schivasappa” terá acessibilidade e ingressos serão trocados por alimentos não perecíveis, destinados às ações de solidariedade da FCP.

Renovação

A obra de reestruturação do teatro foi completa, com pisos em madeira que deram lugar ao porcelanato; camarins foram modernizados; banheiros ganharam novos revestimentos e louças. As poltronas são mais confortáveis e modernas. Também houve obras no hall, sala de ensaio, sala da bilheteria e sala vip; troca do piso da sala de espetáculo para vinílico; troca das instalações elétricas da sonorização e iluminação, e instalação de revestimento acústico, nova porta acústica na área dos técnicos de iluminação e sonorização. O projeto incluiu ainda novas luminárias no hall de entrada e sala VIP, portas de blindex, pintura geral, novo forro em gesso e outras melhorias.

Para o segundo andar foi projetado novo estúdio de gravação, que servirá à FCP e, posteriormente, ao público. Outra mudança importante é na iluminação do teatro, que agora conta com lâmpadas de LED, em substituição às de filamento. Todos os equipamentos de iluminação e sonorização são digitais.

História

O Teatro Margarida Schivasappa completou 36 anos em 2023. Ao longo dessa história de mais de três décadas, o espaço promoveu projetos de incentivo à cultura, oferecendo pautas gratuitas para músicos, atores e bailarinos, que obtiveram apoio da FCP para a utilização de toda a infraestrutura sem custos, incluindo equipamentos de som, iluminação e apoio de equipe técnico para os espetáculos.

Pelo palco já passaram companhias de bairros da periferia de Belém, alunos de escolas públicas e particulares, eventos de causas solidárias, grupos do interior, espetáculos de produção independente e outras manifestações artísticas. Também já recebeu artistas reconhecidos do cinema e da dramaturgia, orquestras, grupos de dança, de teatro e de circo.