Sorriso Maroto faz show em Belém; confira a agenda cultural da semana

Na terça-feira, 22, será o lançamento da cantata “Fernão Capelo Gaivota'', da Orquestra Ouro Preto e do Vale Música. A produção estará disponível no Youtube e no Spotify, às 20h.

Na quinta-feira, 23, será apresentado o show de Jairo Lenz, gravado no Teatro do Sesi. A transmissão será exibida às 19h, no Youtube do projeto DNA.

Na quinta-feira, 23, até sábado, 25, haverá apresentações musicais natalinas na Estação das Docas. Horários: 18h e às 15h.

No sábado, 25, às 21h, a Casa da Seresta (Tv. Ferreira Pena, 354) apresenta o Natalzão dos Vingadores do Brega. A banda Sexy Machiny também se apresenta. Informações: 98117-4398/99315-5681.

No domingo, 26, o cantor Tom Weiss faz show no Black Pub (Tv. We Sessenta e Oito, 402 - Ananindeua). Informações: 98099-4679.

O grupo Sorriso Maroto faz show em Belém no dia 31 de dezembro, às 23h, no Espaço Náutico Marine Club (Av. Bernardo Sayão, 5232). Vendas: bilheteriadigital.com.

Nos dias 31 de dezembro, 1 e 2 de janeiro acontecerá o “Algodobeach Réveillon Festival” com apresentações de banda Xeiro Verde, Dona Leda, Cezar Farias, entre outros. O evento será na Praia do Tablado, em Algodoal. Informações (91) 98386-0803.