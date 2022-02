Com barriga de fora, Débora Nascimento mostra ótima forma em dia de gravação

A atriz Débora Nascimento chamou atenção durante uma gravação nas ruas do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (03). De shortinho e top, ela mostrou a barriga sarada e as pernas torneadas enquanto caminhava nos bastidores de uma filmagem.

Mãe da pequena Bella, fruto do casamento com José Loreto, a artista roubou a cena com o físico invejável e parou o trânsito para posar para as câmeras. O casamento deles terminou no início de 2019, quando a bebê ainda era recém-nascida.

Desde então, a estrela já teve um relacionamento com o médico Luiz Perez e depois com o modelo Marlon Teixeira, que acabou no início de janeiro. Eles ficaram juntos por um ano e viveram um namoro discreto, sem fotos nas redes sociais.