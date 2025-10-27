Coluna do Estadão: Milei promete estabilidade e reformas em reunião para empresários do Brasil

A dois dias das eleições legislativas, o presidente da Argentina, Javier Milei, participou de encontro com empresários e banqueiros, acalmando o mercado com promessas de reformas e estabilidade. Entre os convidados, muitos brasileiros que aguardavam recados sobre a economia do país vizinho e, também, entrelinhas políticas que possam ajudar a debater a corrida eleitoral de 2026 no Brasil. O evento foi promovido pela JP Morgan. A presença de Milei surpreendeu muitos dos presentes pois não constava na agenda divulgada, segundo relatos feitos à Coluna. Por mais de 30 minutos, o presidente traçou um panorama de como recebeu a Argentina e como vem ajustando as contas. Não poupou críticas à esquerda. Foi aplaudido e arrancou risos com declarações ácidas.

PREVISÃO... A despeito da derrota sofrida em setembro, quando seu partido ficou quase 14 pontos porcentuais atrás da oposição peronista, Milei demonstrou-se totalmente confiante na vitória de seu grupo político no Congresso. E foi o que aconteceu no domingo, 26.

...CERTEIRA. Com a certeza de que teria resultados positivos na eleição legislativa, Milei disse aos investidores que agora terá mais facilidade para aprovar três reformas prioritárias: do código penal, a trabalhista e a econômica. "Sabemos que o Congresso dos próximos dois anos será muito mais reformista", declarou.

METAS. Além de prometer abertura de mercados, Milei destacou o diálogo com o presidente dos EUA, Donald Trump, e ressaltou a importância da segurança jurídica, essencial para atrair investimentos. Também disse que avançará na redução da carga tributária da Argentina.

APURAÇÃO. A advogada Lia Rachel Pereira, filha do desembargador José James Gomes Pereira, do Tribunal de Justiça do Piauí, ordenava decisões favoráveis a empresários no gabinete do pai e "intermediava" suposta venda de sentenças. É o que diz a investigação do MP, obtida pela Coluna, que tramita no STJ. Procurada, Lia não respondeu.

TAL PAI... "Lia Pereira atuava como intermediadora e figura central no esquema criminoso, fazendo as vezes do desembargador em orientações para seus assessores sobre as decisões que deviam favorecer empresários concertados (combinados)", afirmou a Procuradoria.

...TAL FILHA. Como mostrou a Coluna, a PF pediu prisão preventiva do pai de Lia por suposto recebimento de propina por venda de sentenças em ações agrárias. O pedido foi negado pelo ministro do STJ Sebastião Júnior, que afastou Pereira por um ano.

OFENSIVA. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) lança hoje um manifesto em defesa da taxação das apostas esportivas. A proposta da entidade é aplicar uma Cide-Bets com alíquota de 15% sobre o valor apostado, semelhante à tributação atual sobre cigarros e bebidas alcoólicas.

ESTIMATIVAS. De acordo com a confederação, a aprovação da medida tem potencial de gerar R$ 8,5 bilhões em arrecadação em 2026. A CNI alega "tratamento desigual" com as bets em relação ao setor produtivo. A proposta será anunciada durante o Fórum Nacional da Indústria.

PRONTO, FALEI!

Tadeu Barros Centro de Liderança Pública

"Servidor público é quem faz o Estado acontecer, a máquina funcionar. A reforma administrativa precisa fortalecer quem entrega resultado com propósito."

CLICK

Felipe Chiarello Universidade Mackenzie

Em evento global de faculdades de Direito, com Daniela Libório, da Escola Superior da Advocacia, e Luciana Machado, da Universidade Federal de Sergipe.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto e Iander Porcella)