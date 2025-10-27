Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Coluna do Estadão: Milei promete estabilidade e reformas em reunião para empresários do Brasil

Estadão Conteúdo

A dois dias das eleições legislativas, o presidente da Argentina, Javier Milei, participou de encontro com empresários e banqueiros, acalmando o mercado com promessas de reformas e estabilidade. Entre os convidados, muitos brasileiros que aguardavam recados sobre a economia do país vizinho e, também, entrelinhas políticas que possam ajudar a debater a corrida eleitoral de 2026 no Brasil. O evento foi promovido pela JP Morgan. A presença de Milei surpreendeu muitos dos presentes pois não constava na agenda divulgada, segundo relatos feitos à Coluna. Por mais de 30 minutos, o presidente traçou um panorama de como recebeu a Argentina e como vem ajustando as contas. Não poupou críticas à esquerda. Foi aplaudido e arrancou risos com declarações ácidas.

PREVISÃO... A despeito da derrota sofrida em setembro, quando seu partido ficou quase 14 pontos porcentuais atrás da oposição peronista, Milei demonstrou-se totalmente confiante na vitória de seu grupo político no Congresso. E foi o que aconteceu no domingo, 26.

...CERTEIRA. Com a certeza de que teria resultados positivos na eleição legislativa, Milei disse aos investidores que agora terá mais facilidade para aprovar três reformas prioritárias: do código penal, a trabalhista e a econômica. "Sabemos que o Congresso dos próximos dois anos será muito mais reformista", declarou.

METAS. Além de prometer abertura de mercados, Milei destacou o diálogo com o presidente dos EUA, Donald Trump, e ressaltou a importância da segurança jurídica, essencial para atrair investimentos. Também disse que avançará na redução da carga tributária da Argentina.

APURAÇÃO. A advogada Lia Rachel Pereira, filha do desembargador José James Gomes Pereira, do Tribunal de Justiça do Piauí, ordenava decisões favoráveis a empresários no gabinete do pai e "intermediava" suposta venda de sentenças. É o que diz a investigação do MP, obtida pela Coluna, que tramita no STJ. Procurada, Lia não respondeu.

TAL PAI... "Lia Pereira atuava como intermediadora e figura central no esquema criminoso, fazendo as vezes do desembargador em orientações para seus assessores sobre as decisões que deviam favorecer empresários concertados (combinados)", afirmou a Procuradoria.

...TAL FILHA. Como mostrou a Coluna, a PF pediu prisão preventiva do pai de Lia por suposto recebimento de propina por venda de sentenças em ações agrárias. O pedido foi negado pelo ministro do STJ Sebastião Júnior, que afastou Pereira por um ano.

OFENSIVA. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) lança hoje um manifesto em defesa da taxação das apostas esportivas. A proposta da entidade é aplicar uma Cide-Bets com alíquota de 15% sobre o valor apostado, semelhante à tributação atual sobre cigarros e bebidas alcoólicas.

ESTIMATIVAS. De acordo com a confederação, a aprovação da medida tem potencial de gerar R$ 8,5 bilhões em arrecadação em 2026. A CNI alega "tratamento desigual" com as bets em relação ao setor produtivo. A proposta será anunciada durante o Fórum Nacional da Indústria.

PRONTO, FALEI!

Tadeu Barros Centro de Liderança Pública

"Servidor público é quem faz o Estado acontecer, a máquina funcionar. A reforma administrativa precisa fortalecer quem entrega resultado com propósito."

CLICK

Felipe Chiarello Universidade Mackenzie

Em evento global de faculdades de Direito, com Daniela Libório, da Escola Superior da Advocacia, e Luciana Machado, da Universidade Federal de Sergipe.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto e Iander Porcella)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

RECONHECIMENTO

Fafá de Belém é homenageada em Lisboa por trajetória e engajamento cultural

A honraria antecede o lançamento de 'Fafá de Belém, o Musical', que estreia em novembro no Theatro da Paz

27.10.25 20h51

POLÊMICA

Advogada deixa defesa de Dado Dolabella e nega envolvimento em suposta coação

Após o afastamento de Fernanda Tripode, advogado de Marcela Tomaszewski também deixou o caso, alegando discordância com a decisão da cliente

27.10.25 19h14

MÚSICA

AMAJAZZON LAB abre inscrições para oficinas internacionais gratuitas de jazz e criação musical em Be

De 27 a 30 de novembro, artistas da Amazônia, África e Europa compartilharão suas experiências e técnicas em workshops e práticas coletivas

27.10.25 17h10

CULTURA

Show da Amazônia Jazz Band reúne música brasileira e paraense, no Theatro da Paz, nesta segunda (27)

Concerto terá repertório que inclui samba, frevo e clássicos do Pará

27.10.25 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

VIDA ÍNTIMA

Após dormir com 800 homens, Vovó Fitness diz ter encontrado paz na 'hora H'

Andréa Sunshine compartilha sua visão sobre sexualidade e revela como aprendeu a controlar gemidos durante o sexo

18.09.25 23h11

fique de olho!

Conheça atletas que buscam renda extra em plataforma de conteúdo adulto para financiar a carreira

A vida de muitos atletas nem sempre é regada de festas e muito dinheiro

19.03.25 17h08

Novela Turca

Novela turca foi alvo da Justiça por cena íntima: 'Contrário à decência'

Conselho Superior Audiovisual da Turquia denunciou um beijo apaixonado dos protagonistas; saiba mais

21.02.25 16h00

Novela Turca

Conheça a novela turca 'A Agência'; saiba a história e onde assistir

Canan Ergüder, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Barış Falay, Fatih Artman estão no elenco principal

19.02.25 16h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda