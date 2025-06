Coluna do Estadão: Haddad ignorou pedido de bets por 'reunião urgente'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ignorou um pedido formal de "reunião urgente" feito pelo setor de bets, encaminhado à pasta 9 dias antes de o governo Lula publicar uma medida provisória aumentando a tributação dessas empresas. Na quarta-feira, 11, o imposto sobre a receita das bets passou de 12% para 18%, alíquota que valerá a partir de outubro. Foi uma alternativa ao recuo do Planalto na alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). No documento, as entidades citaram "profundas preocupações" com a possibilidade da elevação de tributos. O grupo tampouco teve sucesso ao solicitar agendas com os ministros da Casa Civil, do Esporte e do Turismo, além do presidente da Câmara. Procurado pela Coluna, o Ministério da Fazenda não respondeu.

JOGO DE AZAR. Representantes de bets afirmam que o diálogo com Haddad tem piorado. Na quinta-feira, 12, o ministro defendeu que o Congresso reveja a regulamentação do setor. "Estão tendo um lucro bruto de cerca de R$ 40 bilhões anualizados. Não geram emprego. Eu, pessoalmente, não gosto de jogo", disse.

OUTRO LADO. Procurado, o Ministério do Esporte afirmou que não tem competência para discutir a taxação de bets, e que só atua no combate à manipulação de resultados em eventos esportivos. Casa Civil, Turismo e a presidência da Câmara não responderam.

APELO... A Comissão de Relações Exteriores do Senado lamentou ontem a escalada do conflito militar entre Israel e Irã. O presidente do colegiado, Nelsinho Trad (PSD-MS), pediu que organismos internacionais intensifiquem tratativas para que haja um cessar-fogo imediato e se chegue à paz no Oriente Médio.

...GLOBAL. "A comissão acompanha com atenção a situação e avalia medidas que possam contribuir para a paz", disse Trad, que articula o envio de um voo da FAB a Israel para trazer de volta autoridades brasileiras.

APRENDIZ. A vereadora Zoe Martínez (PL-SP) usou o Dia dos Namorados na quinta-feira, 12, para fazer sátira nas redes sociais com "Tinder petista" montado por bolsonaristas. A ofensiva digital lembrou o estilo do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), porém com humor.

EXEMPLOS. "Gosto de comprinhas e recebidos no privado", dizia descrição do perfil satírico de Janja, com referência aos gastos da primeira-dama, criticados pela oposição. Já Lula aparecia com a frase "sem triplex ou sítio, sonhando com a casa própria", em alusão a acusações de corrupção contra o petista na Lava Jato. Os processos foram anulados pelo STF.

EFEITO... O Ministério da Saúde alertou que o projeto de lei que prevê a venda de remédios sem receita em supermercados representa risco à saúde individual e coletiva. A proposta, que tem sido discutida na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, foi apresentada pelo senador Efraim Filho (União-PB).

...COLATERAL. Segundo análise da área técnica da pasta, medicamentos que não exigem prescrição médica contêm riscos. "Sua comercialização em estabelecimentos não classificados como de saúde, como supermercados, contraria normas sanitárias."

PARA VER, OUVIR E PENSAR

Márcio de Lima Leite VP sênior jurídico da Stellantis

Filme: O Auto da Compadecida Música: Always on My Mind, Elvis Presley Livro: As Crônicas de Elvis, Daniel Frazão

CLICK

Marília Arraes Ex-deputada federal

Com o primo e ex-adversário eleitoral João Campos, prefeito do Recife, e o ministro dos Portos, Silvio Costa Filho, durante festejo junino em Petrolina (PE).

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto e Iander Porcella, interino)