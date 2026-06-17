Coluna do Estadão: Flávio prepara anúncio de propostas de segurança em busca de pauta positiva

Por Roseann Kennedy e Leticia Fernandes, do Estadão

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, anuncia nesta quinta-feira, 18, uma lista com 12 propostas de governo voltadas para a segurança pública. A ofensiva é uma tentativa de estancar o derretimento de sua campanha nas pesquisas recentes.

Desde que vieram à tona conversas de Flávio pedindo dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, ele perdeu pontos nos principais levantamentos, inclusive entre eleitores de seu campo político.

A expectativa agora é fazer uma pauta positiva para a campanha, num tema que atrai a maioria do eleitorado e ainda é considerado o calcanhar de Aquiles do PT e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Flávio começou a pautar o tema nas redes sociais nesta quarta-feira, 17, fazendo mistério sobre o teor do anúncio. Ele divulgou um vídeo no qual promete "uma péssima notícia para o CV, o PCC e o PT".

No vídeo produzido por inteligência artificial (IA), Flávio pilota um caça ao lado do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e atira em barcos marcados com as siglas do Comando Vermelho, CV, e do Primeiro Comando da Capital, o PCC.

Apoiadores chamaram o senador de "Top Gun brasileiro" nos comentários da publicação, onde houve amplo apoio ao anúncio misterioso de Flávio.

Bolsonaristas também postaram figurinhas do presidente americano Donald Trump, que classificou o PCC e o CV como organizações terroristas no início de junho, logo depois de se encontrar com Flávio na Casa Branca.

O senador esteve nos Estados Unidos no fim de maio para um encontro com Trump, e tenta colar sua imagem à decisão do presidente americano sobre as facções criminosas brasileiras. O governo Lula foi pego de surpresa com a decisão, e teme que a classificação dos EUA possa abrir brechas para Trump interferir no Brasil.