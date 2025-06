Coluna do Estadão: Deputado que recusou ministério de Lula votou para derrubar alta do IOF

Por Eduardo Barretto, do Estadão

O deputado Pedro Lucas Fernandes (União-MA), que em abril recusou um convite do governo Lula para ser ministro das Comunicações, contrariou o Planalto e votou para derrubar o decreto presidencial que aumentou o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), na noite da quarta-feira, 25.

O episódio é mais um sinal do distanciamento do União Brasil em relação ao governo. A sigla chefia duas pastas no governo: Turismo e Comunicações. Todos os 58 deputados da legenda na sessão da Câmara votaram contra o governo, incluindo o líder, Pedro Lucas Fernandes.

Como mostrou a Coluna do Estadão, cinco partidos da base governista, que comandam dez ministérios, foram responsáveis por 56% na Câmara contra o decreto da alta do IOF. Dos 383 votos contra o governo, 216 vieram de siglas aliadas, a exemplo do União Brasil.

Ao recusar ministério, deputado disse que contribuiria com governo

Em abril, o deputado Pedro Lucas ficou duas semanas sem responder a um convite do governo para ser ministro das Comunicações. Nesse período, a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que o parlamentar assumiria o cargo, o que não se confirmou.

Quando recusou o convite, o deputado divulgou um comunicado em que afirmou: "Posso contribuir mais com o País e com o próprio governo na função que exerço na Câmara". E pediu as "mais sinceras" desculpas ao presidente.