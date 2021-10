Atriz de ‘As Branquelas’ já ganhou mais de 10 prêmios no cinema pornô; veja

Maitland Ward, que ficou conhecida por interpretar Brittany Wilson em “As Branquelas”, atualmente faz grande sucesso como estrela de filmes adultos. Atuando há dois anos no cinema pornô, ela já conquistou 11 prêmios e sempre comemora as conquistas em suas redes sociais. As informações são da Revista Painel Político.

(Reprodução: Divulgação / Instagram)

Famosa por participar da comédia, que é um dos filmes queridinhos do público desde 2004, ela foi premiada no ‘AVN Awards’, considerado o Oscar dos filmes pornôs.

“Meus bebês chegaram em casa! Finalmente recebi meus prêmios XBIZ e AVN. Em apenas dois anos, eu ganhei 6 XBIZs e 5 AVNs. Obrigada a cada um dos meus maravilhosos fãs, vocês realmente tornaram primeiros 18 meses incríveis”, escreveu Maitland no Instagram.