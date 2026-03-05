Coluna do Estadão: Deputado diz que citou advogado Ciro Soares, e não senador Ciro Nogueira

Por Eduardo Barretto, do Estadão

O deputado Fausto Pinato (PP-SP) afirmou nesta quinta-feira, 5, que o "Ciro" citado por ele em uma mensagem ao empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, não é o correligionário senador Ciro Nogueira (PP-PI), mas o advogado Ciro Soares, que defendeu Vorcaro no fim do ano passado.

"Ciro Soares é diferente de Ciro Nogueira", disse o parlamentar à Coluna do Estadão. A versão foi confirmada pelo advogado.

Como mostrou o Estadão, a Polícia Federal (PF) encontrou uma menção ao nome Ciro em uma troca de mensagens entre Vorcaro e Pinato. O deputado diz: "Oi, amigo, precisamos fazer a videoconferência, eu, você e Ciro". Vorcaro responde: "Opa, vamos. Só me chamar". Alguns dias depois, Vorcaro, retoma o diálogo: "Fala, amigo. Tudo bem? Vamos falar?".

Pinato alega ter sido foi procurado em 2023 pelo advogado Ciro Soares, seu amigo e ex-advogado do Master. Na ocasião, o banco estava interessado em abrir uma filial na China e Pinato chefiava a Frente Parlamentar Brasil-China na Câmara, de acordo com o congressista. Pinato disse que a videoconferência nunca aconteceu e o Master desistiu do plano.

?Não vejo problema nenhum', diz advogado Ciro Soares

O advogado Ciro Soares confirmou a versão de Pinato. "Na época, em 2022 ou 2023, o pessoal do Master tinha me pedido uma ajuda porque estava querendo abrir uma extensão na China. O Fausto presidia a Frente Parlamentar Brasil-China e era a única pessoa que eu conhecia que tinha essa representatividade em relação àquele país", disse Soares à Coluna. E completou:

"Eu já tinha sido advogado do Master e fiz esse link para eles, mas depois o banco perdeu o interesse no assunto da China. O assunto encerrou-se por aí. Fausto é meu amigo, já advoguei para a família dele. Não vejo problema nenhum".

Soares atuou na defesa de Vorcaro no fim de 2025, quando o banqueiro foi preso preventivamente pela primeira vez na Operação Compliance. O defensor foi um dos que assinaram um habeas corpus apresentado pela defesa do banqueiro ao Superior Tribunal de Justiça em 24 de novembro do ano passado.

Em outras conversas no celular do banqueiro, a PF identificou mensagens de Daniel Vorcaro com a namorada Martha Graeff nas quais ele se refere diretamente ao senador Ciro Nogueira, presidente do PP, como um "grande amigo de vida" e comemora uma iniciativa legislativa de Ciro que beneficiava o Master.

Os diálogos revelam uma reunião ocorrida na noite do dia 19 de março do ano passado em que pessoas de nome "Hugo" e "Ciro" se encontraram em sua casa para conversar com um homem de nome "Alexandre".

Em mensagens trocadas anteriormente com a companheira, Vorcaro relatou outros encontros com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), com o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.