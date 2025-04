Coluna do Estadão: Deputada aciona MP após governo de SP comprar coletes com falha

A deputada federal Luciene Cavalcante (PSOL-SP) acionará o Ministério Público de São Paulo e pedirá a instauração de um inquérito civil para apurar possíveis irregularidades na compra, pela Polícia Militar de São Paulo, de coletes à prova de balas que falharam em teste. A representação, obtida com exclusividade pela Coluna, cita o governador do Estado, Tarcísio de Freitas, e o secretário de Segurança, Guilherme Derrite. A parlamentar também solicita a realização de perícia técnica independente para atestar a qualidade e a segurança dos itens. Ela ainda defende a eventual responsabilização dos agentes públicos e privados envolvidos no caso e a adoção de medidas judiciais cabíveis para ressarcir os cofres públicos pelos prejuízos causados pela aquisição dos coletes.

INSISTÊNCIA. Como revelou o Estadão/Broadcast, o governo de São Paulo comprou 17 mil coletes à prova de balas por R$ 33 milhões. Em teste balístico, uma das peças foi perfurada. Mesmo assim, após segunda avaliação, o item foi aprovado. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública paulista afirmou que o produto cumpre normas nacionais e internacionais.

COMPANHEIROS. Investigada na PF por supostas fraudes no INSS, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (Contag) se reuniu com o presidente Lula e seis ministros no ano passado. O encontro no Planalto não acontecia desde 2017.

OUTRO LADO. Procurado, o Planalto não respondeu. A Contag disse que "sempre atuou com ética e tem se empenhado na fiscalização dos projetos e convênios que administra, em conformidade com as normas legais".

TIM-TIM. O jantar de Lula com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e líderes partidários da Casa na quarta-feira, 23, foi regado a bebidas de alto valor. O cardápio incluiu pelo menos quatro vinhos espanhóis que custam R$ 1,2 mil a garrafa, um uísque japonês de R$ 550 e dois uísques escoceses que custam por volta de R$ 600.

RESQUÍCIOS. As garrafas vazias foram encontradas ao lado da Residência Oficial da Presidência da Câmara na tarde desta quinta-feira, 24. Somadas todas as garrafas, foram gastos cerca de R$ 11 mil. Procurada, a Casa não respondeu.

EM CASA. O TRF-1 ordenou que o Ibama devolva 39 aves apreendidas na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres em 2023. Na época, Torres estava preso no âmbito do inquérito do 8 de Janeiro por determinação do STF. Desde a apreensão, pelo menos 16 pássaros morreram sob a guarda do órgão ambiental.

RECUO. O governo Lula cedeu a uma pressão do setor privado e fixou prazo de transição de um ano para a fiscalização de riscos psicossociais no trabalho, como o estresse excessivo. A ofensiva das associações, que fizeram uma série de reuniões com o ministro Luiz Marinho, foi antecipada pela Coluna.

ALÍVIO. A norma entra em vigor no sábado, 26, mas as companhias ficarão 12 meses sem ser multadas. "O prazo é para que as empresas estejam completamente prontas para responder ao desafio da nova legislação", diz o presidente da Fiemg, Flávio Roscoe.

PRONTO, FALEI! Mecias de Jesus Líder do Republicanos no Senado "O ministro da Previdência precisa explicar ao Senado o rombo nas aposentadorias e o que será feito para devolver cada centavo roubado dos aposentados."

CLICK Mara Gabrilli Senadora (PSD-SP) Com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, o líder do partido na Câmara, Antonio Brito, e o deputado Carlos Sampaio em encontro com prefeitos do PSD de SP.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto, Iander Porcella e Levy Teles)