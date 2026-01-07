Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Coluna do Estadão: Caso Master vai se repetir se País não aprimorar regulação, afirma economista

Estadão Conteúdo

O economista Roberto Luis Troster prevê que o caso do Banco Master, que teve a liquidação decretada pelo Banco Central e é investigado pela Polícia Federal, pode se repetir se o País não aprimorar a regulação sobre instituições financeiras. E compara o cenário ao do Banco Santos, que faliu em 2005, após intervenção do BC. Em entrevista à Coluna, Troster defende duas mudanças principais para romper esse ciclo. A primeira é a necessidade de analisar um banco não só pelo compliance, ou seja, se cumpre as normas regulatórias, mas também pelo desempenho, com detalhamento das carteiras. A segunda é responsabilizar auditorias e agências de ratings, que por vezes avaliam positivamente bancos sem lastro e não são obrigadas a divulgar conclusões negativas.

SINTOMA. A exemplo do Master, o Banco Santos também teve ascensão meteórica. O crescimento era sustentado em ativos de baixa qualidade. "No caso do Master, 40% da carteira de créditos era composta por investimentos que venciam em mais de 15 anos, o que deveria ter dado alerta para o problema", afirma Troster, ex-economista-chefe da Febraban.

ESCOLHIDO... "Um banco contrata várias auditorias e só divulga a positiva. Não há obrigação legal de publicar o rating ruim, só o bom. Então, o banco faz várias auditorias, pega a melhor e deixa as ruins na gaveta", observa o economista.

...A DEDO. Troster destaca que em outubro de 2024, aproximadamente um ano antes de ter a liquidação decretada pelo Banco Central e ser alvo da Polícia Federal, o Master recebeu nota "A" de uma agência de rating. "O negócio é muito estranho e ninguém assume", argumenta Troster.

AQUELE ABRAÇO. O presidente Lula veste na quinta-feira, 8, o figurino de candidato à reeleição na cerimônia para marcar os três anos dos atos golpistas do 8 de Janeiro, no Palácio do Planalto. Após a solenidade, ele descerá a rampa e cumprimentará militantes concentrados na Praça dos Três Poderes.

BUMERANGUE. Lula vai vetar o projeto de lei que reduz as penas do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros condenados pelo Supremo Tribunal Federal na trama golpista. Os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, não estarão em Brasília para ver, mas dizem que o veto será derrubado.

NEM VEM. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Faria, afirma que o partido fará uma campanha de mobilização para que a sociedade pressione os parlamentares a não derrubar o veto de Lula. "Essa redução de pena é anistia disfarçada", compara ele.

GUERRA. Ministros dizem que a apuração da Polícia Federal sobre referências feitas a Fábio Luís, filho de Lula, no curso das investigações sobre desvios de aposentadorias do INSS, reflete a "guerra" vivida na corporação. Nos bastidores, aliados de Lula observam que há grupos conflagrados disputando poder na PF.

INQUÉRITO. O advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do grupo Prerrogativas, pedirá ao diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, abertura de inquérito para apurar "vazamentos seletivos" no caso. "As acusações não estão calçadas em provas", diz.

PRONTO, FALEI! Jaques Wagner Líder do governo no Senado "Neste 8 de janeiro, vamos ocupar as ruas para reafirmar que a soberania popular é sagrada e que o voto é soberano. Nós não aceitaremos retrocessos."

CLICK Dilma Rousseff Ex-presidente da República Almoçou com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, no Planalto, após participar de cerimônia ao lado do presidente Lula. (Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto e Vera Rosa)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

GRATUITO

Parque Olímpico Mangueirão é inaugurado com o evento ‘GeekParque’

Programação gratuita une esportes e cultura geek

08.01.26 16h26

CRIME

Carro da cantora Alcione é roubado no Rio de Janeiro

Não há informações sobre a presença da artista no automóvel

08.01.26 14h26

ENSAIOS DA ANITTA

Palco do 'Ensaios da Anitta' está em fase final de montagem; evento ocorre no sábado (10)

Show pré-carnaval da cantora Anitta acontece pela primeira vez em Belém e tem "Cosmos" como tema principal

08.01.26 12h56

PRÉ-CARNAVAL

Fofó de Belém puxa primeiro grito de Carnaval 2026 em ‘Domingueira’

Bloco de rua comandado por Elói Iglesias abre o pré-carnaval da capital com festa gratuita no Portal da Amazônia

08.01.26 11h15

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

POLÊMICA

Andressa Urach posa nua segurando uma Bíblia e gera revolta: 'Deus está comigo'

A publicação veio logo depois da influenciadora revelar que pretende abrir uma igreja para pecadores

07.08.24 15h11

MÚSICA

Juliana Bonde diz se arrepender de cantar que daria 'Periquita' ao padre Fábio de Melo

Cantora chocou internet com versão de música.

13.05.23 15h04

SENSUAL

Conheça a cantora Juliana Bonde: de polêmica em Portel, regravação de música paraense a OnlyFans

A artista é conhecida pela sua sensualidade e conteúdos adultos.

25.01.23 16h26

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda