Cultura

Coluna do Estadão: 'Capacidade de julgar não tem gênero', diz ministro do STM em posse ministra

Estadão Conteúdo

Por Eduardo Barretto, do Estadão

O ministro Artur Vidigal, do Superior Tribunal Militar (STM), afirmou nesta terça-feira, 30, que "a capacidade de julgar não tem gênero", ao dar as boas-vindas à ministra Verônica Sterman, a segunda mulher a integrar a Corte em dois séculos. Vidigal disse que a posse de Sterman mostra que excelência é o único critério para ocupar uma cadeira no tribunal.

A presidente do STM, ministra Maria Elizabeth Rocha, foi a primeira mulher a ser nomeada para a Corte. Ela foi homenageada no discurso do magistrado que abriu a sessão de posse de Verônica Sterman.

"A ministra Maria Elizabeth não apenas ocupou uma cadeira. Ela quebrou barreiras. Ela abriu a trilha, plantou a semente e provou, com sua competência e liderança, o que todos nós já sabíamos: que a capacidade de julgar não tem gênero".

Vidigal disse ainda que a posse de Sterman mostra que a Corte está alinhada aos valores da "modernidade, equidade e inclusão". "O mérito, o saber jurídico e o caráter são as únicas credenciais necessárias para ocupar esta augusta cadeira", completou o ministro.

STM julgará Bolsonaro e aliados condenados pelo STF em 2026

Depois que terminarem todos os recursos no processo da trama golpista, em curso no STF, o Ministério Público Militar fará uma representação ao STM pedindo a indignidade dos condenados a mais dois anos de prisão. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus foram condenados no Supremo.

O plenário da Corte militar definirá sobre a perda da patente militar para Bolsonaro e outros militares da reserva, a exemplo do almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, e os generais Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa; Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional; e Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa.

Cultura
.
