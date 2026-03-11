Coluna do Estadão: Brasileiro tem mais medo de Lula no poder do que da volta dos Bolsonaro

Pela primeira vez desde o início da série histórica, o medo da continuidade do governo Lula superou numericamente o temor pela volta da família Bolsonaro ao poder. De acordo com pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 11, 43% dos brasileiros afirmam temer mais a permanência do petista na Presidência. A diferença para o adversário é de apenas um ponto porcentual, dentro da margem de erro. A despeito do empate técnico, o resultado marca um momento de virada na percepção pública. Durante boa parte do ano passado, a "volta do bolsonarismo" era o fator de maior apreensão para a maioria da população. Mas a partir de janeiro de 2026, já com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) anunciado para a disputa presidencial, essa distância começou a diminuir.

NÚMEROS. Outros 7% dos entrevistados disseram que temem os governos de Lula e dos Bolsonaro; 5% não souberam ou não responderam; e 3% negaram ter medo desses dois grupos políticos no Planalto. A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.004 pessoas entre 6 e 9 de março. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, e o nível de confiança, 95%.

PÉ ATRÁS. A Quaest aponta que tanto Lula quanto Flávio enfrentam um abismo de desconfiança ética. A descrença se agrava entre eleitores independentes, grupo que decidirá a eleição. Nesse eleitorado, 75% discordam que o presidente seja honesto, ante 70% em relação ao senador.

FRAQUEZAS. Lula é visto como "radical" por 39% dos eleitores independentes, o que dificulta a conquista do centro. Já Flávio Bolsonaro tem como ponto fraco a empatia: apenas 18% dos independentes acreditam que ele se preocupa com as pessoas.

QUALIDADE. Uma rápida busca no Google permite encontrar todas as 15 imagens internas do Código de Ética do Banco Master. O documento foi feito pelo escritório da advogada Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes, do STF, em um contrato milionário.

CÓPIA. Os retratos genéricos - que mostram pessoas se cumprimentando e um homem recusando um maço de dinheiro - circulam em bancos de dados de imagens desde antes de março de 2025, quando o guia moral foi publicado. Procurado, o escritório disse que já se manifestou sobre os serviços prestados ao Master.

PRESO. O coronel Jorge Eduardo Naime, ex-chefe do Departamento de Operações da PM do Distrito Federal no 8 de Janeiro, se entregou nesta quarta à Corregedoria da corporação. Ele foi condenado no STF a 16 anos de prisão, que cumprirá na Papudinha, com o ex-presidente Bolsonaro.

PROCESSO. A deputada Erika Hilton (PSOL-SP), a primeira mulher trans a presidir a Comissão da Mulher da Câmara, disse à Coluna que avalia acionar o Conselho de Ética da Casa contra parlamentares por transfobia. Ela disse que foi ofendida nesta quarta na primeira reunião do colegiado.

ALVOS. O deputado Delegado Éder Mauro (PL-PA) afirmou que "mulher que não é mulher" não deveria ser presidente do colegiado. A deputada Clarissa Tércio (PP-PE), por sua vez, disse que não se sente representada na comissão por "uma pessoa que nunca amamentou".

PRONTO, FALEI! Patrícia Vanzolini Conselheira federal da OAB "Nós vamos falar de empoderamento, vamos também falar de carreira profissional. Mas, antes de tudo, nós precisamos parar de morrer."

CLICK Esperidião Amin Senador (PP-SC) Durante reunião com a ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, sobre a criação do Parque Nacional na região do Quiriri, no sul do País.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto e Leticia Fernandes)