Coluna do Estadão: Aliados dizem que Motta faz 'morde e assopra' com Lula após críticas

Aliados do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), avaliam que ele resolveu fazer esforço para perder a pecha de governista que ganhou na Casa. Líderes partidários ouvidos pela Coluna veem a relação atual do deputado com o Planalto como um "morde e assopra". Depois de ter dado tempo ao governo para apresentar alternativas à alta do IOF, o paraibano tomou ontem duas decisões que pressionam a gestão petista: pautar a urgência do projeto que derruba o decreto do aumento de imposto e tirar do PT a relatoria da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parlamentares dizem que Motta está sensível a críticas que recebe internamente pelas "colheres de chá" que dá ao governo, mas não têm certeza se ele continuará na ofensiva contra o Planalto.

ACENOS. A urgência para derrubar a alta do IOF agradou a oposicionistas. Como mostrou a Coluna, em reunião anterior ele havia "segurado a onda" da oposição e vetado essa possibilidade. Já a troca na LDO foi pedido do Centrão, que não queria o partido de Lula no controle do Orçamento.

VAI E VOLTA. Eleito com amplo arco de apoios - do PT do presidente Lula ao PL de Jair Bolsonaro -, Motta tenta se equilibrar entre os dois lados. A avaliação é de que ele dá sinais trocados, mas sempre alivia para o Planalto após algumas "mordidas".

NINGUÉM... A Câmara trava há 6 meses o projeto de lei do governo para endurecer a previdência dos militares. O Executivo prevê economizar R$ 2 bilhões com a criação de uma idade mínima para a aposentadoria dos fardados. Também propõe acabar com o pagamento de pensão a militares expulsos, inclusive após condenação criminal.

...VIU. A proposta ainda precisa do aval do presidente da Câmara para começar a tramitar efetivamente na Casa. Só então passará por comissões temáticas e receberá pareceres de relatores, por exemplo. Procurado pela Coluna, Hugo Motta não respondeu.

GOLPE. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) acusou de "estelionato" e "fraude" o Instituto Sigilo, que processou órgãos federais por supostos vazamentos de dados em casos como o escândalo do INSS. A Justiça Federal deu razão à autarquia ligada ao Ministério da Justiça e arquivou uma ação judicial movida pela empresa.

FAZ DE CONTA. A ANPD afirmou à Justiça que a empresa é de fachada e busca lucro indevido para advogados. O Ministério Público do DF também apontou que a companhia é falsa e deflagrou uma operação contra o Instituto Sigilo no início do ano. Procurado, o instituto não respondeu.

BEIJA-MÃO. O novo presidente da CBF, Samir Xaud, fez um périplo por Brasília nesta semana. No Congresso, visitou Motta e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Na Esplanada, foi recebido pela ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, para falar sobre racismo nos estádios. O ministro do Esporte, André Fufuca, estava fora da capital.

DIÁLOGO. O encontro mais simbólico politicamente foi com Motta. Quando Ednaldo Rodrigues presidia a CBF, surgiu na Câmara uma pressão por CPI. Agora, a temperatura diminuiu.

PRONTO, FALEI!

Mariana Zonenschein Especialista em direito digital

"O aumento da idade mínima no Instagram é um passo na direção certa, mas seu efeito depende do julgamento do STF sobre a responsabilidade das big techs.

CLICK

Rodrigo Maia Ex-presidente da Câmara

Durante evento de lançamento da nova marca da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, chamada agora de Fin. Maia é o presidente da entidade.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto e Iander Porcella, interino)