Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Colleen Hoover, autora do best-seller 'É Assim Que Acaba', revela diagnóstico de câncer

Estadão Conteúdo

A americana Colleen Hoover, autora best-seller de livros como É Assim Que Acaba, foi diagnosticada com câncer. Ela compartilhou a informação pela primeira vez em dezembro, em uma página privada de fãs no Facebook. No início de janeiro, contou mais detalhes sobre o tratamento.

Na época, a autora de 46 anos não chegou a revelar detalhes sobre o tipo de câncer que tinha, mas disse que um tumor havia sido removido cirurgicamente. Ela também contou que faria tratamento com radioterapia, mas não precisaria de quimioterapia.

Em outubro, Colleen precisou se afastar de compromissos profissionais para dar início à investigação médica, e não pôde comparecer à estreia do filme Se Não Fosse Você, adaptação de seu livro homônimo. "Eu simplesmente não estava pronta para compartilhar com ninguém até saber qual seria o resultado", escreveu a autora mais tarde.

No último dia 9, ela atualizou os fãs sobre sua saúde. "Recebi hoje os resultados dos exame do geneticista, que indicam que meu câncer não foi herdado de genes familiares. Também não foi causado pelas duas principais causas do câncer, que são o HPV e o excesso de hormônios", publicou ela no Facebook. "Isso significa que foi muito provavelmente causado por fatores ambientais/estilo de vida, como falta de exercícios, má alimentação e estresse".

Hoover desabafou: "Estou feliz e grata por estar viva, mas odeio vegetais. Odeio ter que levantar do sofá. Odeio suar. Odeio quando a ciência está certa. Se você me vir na academia, nem me diga 'bom trabalho'. Se você me vir em um restaurante comendo frango grelhado e bebendo água, provavelmente estou muito irritada com isso".

Na segunda-feira, 12, a autora compartilhou com os seguidores que estava em seu penúltimo dia de radioterapia, com uma foto nos stories do Instagram. "Não posso culpá-los pelo meu cabelo ou expressões faciais", disse, ao elogiar a instituição médica em que realizou o tratamento.

Colleen Hoover lança novo livro

Nesta terça-feira, 13, Colleen Hoover está lançando um novo livro, Mulher em Queda, com publicação simultânea no Brasil pela Galera Record. A obra é descrita como "um suspense cheio de reviravoltas".

Depois do sucesso de É Assim Que Acaba nas bilheterias (e o conflito de bastidores que segue se desenrolando entre Blake Lively e Justin Baldoni), mais uma adaptação dos livros da autora chega aos cinemas em 2026: programado para o segundo semestre, o suspense psicológico Verity será estrelado por Dakota Johnson e Anne Hathaway.

Dona de 24 romances e novelas já publicados, Colleen Hoover é considerada um dos maiores fenômenos da literatura da atualidade, tendo vendido mais de 30 milhões de exemplares no mundo, sendo 6 milhões somente no Brasil.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LITERATURA

COLLEEN HOOVER

CÂNCER
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

K-POP

BTS confirma três shows no Brasil em 2026; saiba as datas e locais das apresentações

Esta será a primeira turnê do BTS pelo mundo desde 2019, quando o grupo percorreu diversas cidades com a “BTS World Tour Love Yourself: Speak Yourself”

13.01.26 12h29

EMOCIONANTE

Viúvo de Isabel Veloso emociona web ao mostrar objeto com as cinzas da influenciadora; confira

De acordo com Lucas, a ideia é levar o objeto em um dos destinos que Isabel sonhava conhecer, acompanhado do filho do casal, Arthur, de um ano

13.01.26 12h13

MÚSICA

Nosso Tom lança audiovisual gravado na Brás de Aguiar e transforma a rua em memória musical de Belém

O projeto Pelas Ruas de Belém celebra o encontro entre música, cidade e identidade amazônica

13.01.26 9h19

POLÊMICA

Participante do BBB 26 tem bens penhorados pela Justiça após calote; saiba quanto

A Justiça determinou o penhoramento de bens da instituição após inadimplência com a Localiza

13.01.26 9h04

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

Participante do BBB 26 tem bens penhorados pela Justiça após calote; saiba quanto

A Justiça determinou o penhoramento de bens da instituição após inadimplência com a Localiza

13.01.26 9h04

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

TORCIDA

Amigos revelam características de Marciele Albuquerque, representante do Pará no BBB 26

José Kaeté e Dina Carmona detalham os últimos dias da sister antes do confinamento, a estratégia para despistar fãs e como a trajetória de superação em Manaus moldou a protagonista

13.01.26 8h00

IRRITAÇÃO

Ricardinho Freestyle irrita participantes no Quarto Branco durante a madrugada

Paraense assume estratégia de irritar os candidatos

13.01.26 8h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda