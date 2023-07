Coletivo Themônias oferecem oficinas gratuitas de maquiagem, customização e produção; saiba onde

A 1ª Bienal das Amazônias e o coletivo Themônias estão oferecendo oficinas gratuitas voltadas para adultos e crianças no Museu de Artes da Universidade Federal do Pará (UFPA), localizado no bairro de Nazaré, nos meses de julho e agosto. A primeira semana de atividade começou na última quarta-feira (5) e segue até esta quinta-feira (6), das 9h às 12h, e depois, das 15h às 18h. O restante das oficinas serão distribuídas ao longo dos dias, e, sempre duas por semana. As inscrições com vagas limitadas podem ser feitas presencialmente no espaço até meia hora antes de iniciar a programação.

Ontem (5), os participantes aprenderam a produzir maquiagens a partir de produtos naturais da Amazônia, como pigmentos feitos pela beterraba e o açafrão. Nesta quinta-feira (6), a oficina se repete e será ministrada por Celeste Volúpia. Já à tarde, por volta das 15h, quem entra em cena é a Condessa Leonardo Botelho debatendo sobre “Um Corpo Político de Intervenção”.

Essas e as outras atividades fazem parte da 3º Convenção das Themonias e da Bienal das Amazônias, que tiveram a abertura realizada nos dias 29 a 30 de junho.

De acordo com Marckson de Moraes, conhecido como drag Themônia Mia Milambe, que está administrando a “curandeiria” da convenção, serão seis semanas de programações disponíveis ao público. Nelas, foram pensadas oficinas infantis, como vivenciais circenses e traças; já para adultos, construção de figurinos, oficinas criativas e Stiletto.

“As oficinas são ministradas por pessoas que fazem parte do movimento das Themônias. Elas vão demonstrar um pouco da nossa experiência artística com oficina de cabeça, construção de figurino, preparação corporal, para as pessoas conhecerem o movimento, saber quem somos”, disse Marckson sobre a troca que acontecerá. Sustentabilidade, transgeneridade, questões de gênero e mais detalhes sobre o movimento também serão abordados ao longo dos dias das atividades, garantiu ele.

Na sexta-feira (7), a ativista Gabriela Luz será a mediadora do "Debate Cabelo" a partir das 16h. A mesa conta com a participação de Soraya, Instituto Alachaster, Byxa do Mato e Mauricio Franco. Já às 18h, é a vez do "Camarim Aberto".

Para encerrar a noite da primeira semana, a “Noites Themônias” promete agitar com programação musical de Leona Vingativa, discotecagem de Yndjáh Báh e performances de Aurora Skyssime e Haus of Pirex.

Importância

Belém está sediando a Bienal das Amazônias. Nesse mesmo contexto, ocorre a Convenção das Themônias, que discute obre os corpos LGBTQIAPN+ e a arte produzida pelas Themônias, movimento sócio-politico-cultural.

Para a diretora executiva da Bienal, Lívia Condurú, o projeto foi desenvolvido para debater as diversas Amazônias que existem por trás do bioma Amazônia, a partir da arte contemporânea produzida na região.

“Ao assumirem a programação de lançamento da Bienal, dentro de um espaço institucional/formal de arte, as Themonias trazem as ruas para espaços até então pouco afeitos àquilo que se estabeleceu como artístico”, acrescentou Lívia.

Com esse encontro, a diretora executiva acredita que todos - movimento e público - acabam ganhando. Lívia elenca os debates que saíram da Bienal como “necessários e importantes” para a sociedade.

Confira os horários das programações completa das oficinas:

Dias 5 e 6 de julho

9h às 12h - Maquiagem feita com pigmentos naturais

15h às 18h - Um Corpo Político de Intervenção

Dias 12 e 13 de julho

9h às 12h - Vivências Circenses (público infantil)

15h às 18h - Stiletto

Dias 19 e 20 de julho

9h às 12h - Tranças (para o público infantil)

15h às 18h - Expressão corporal

Dias 26 e 27 de julho

9h às 12h - Customização

15h às 18h - Corpo Themônia

Dias 2 e 3 de agosto

9h às 12h - oficina de produção

Dias 9 e 10 de agosto

9h às 12h - Cabeças

15h às 18h - Customização criativa