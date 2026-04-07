Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Coala anuncia Maria Bethânia como atração deste ano

Bethânia volta em um momento simbólico da carreira, celebrando 60 anos de trajetória com um espetáculo que revisita diferentes fases de sua obra

Estadão Conteúdo
fonte

Maria Bethânia (Instagram @mariabethaniaoficial)

O Coala Festival confirmou mais um nome de peso para sua próxima edição, Maria Bethânia está oficialmente no line-up de 2026. Marcado para os dias 12 e 13 de setembro, no Memorial da América Latina, o evento reforça a proposta de reunir grandes vozes da música brasileira.

A participação marca o retorno da cantora ao festival após sua apresentação em 2022, quando encerrou a programação. Desta vez, Bethânia volta em um momento simbólico da carreira, celebrando 60 anos de trajetória com um espetáculo que revisita diferentes fases de sua obra.

Um reencontro marcado pela trajetória

No palco do Coala, Maria Bethânia deve apresentar um repertório que atravessa décadas, reunindo canções que se tornaram marcos de sua carreira. Entre elas, clássicos como Cheiro de Amor, As Canções Que Você Fez Pra Mim e Não Dá Mais Pra Segurar devem compor o setlist.

A apresentação também carrega um caráter afetivo, além de celebrar sua história, a artista reencontra o público do festival em um momento de maturidade artística e reconhecimento contínuo entre diferentes gerações.

Line-up mistura gerações da música brasileira

Antes do anúncio de Bethânia, o Coala Festival já havia confirmado nomes como Seu Jorge e João Gomes. A combinação reforça uma das marcas do evento desde sua criação: aproximar artistas consagrados de nomes populares e contemporâneos.

Criado em 2014, o festival se consolidou como um espaço de curadoria voltado à diversidade da música brasileira, conectando diferentes estilos, épocas e públicos.

Estrutura e novidades da edição

A edição de 2026 ocorre novamente no Memorial da América Latina e traz novidades na estrutura. Entre elas, está a criação da Vila Coala, uma área exclusiva integrada ao backstage, pensada para ampliar a experiência do público.

O evento também mantém parcerias com grandes marcas e já iniciou a venda de ingressos, incluindo o Coala Pass, válido para os dois dias de programação.

O preço varia entre R$ 290 (arena) e R$ 1,2 mil (Vila Coala, área mais próxima ao palco).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

música

Coala

festival

Maria Bethânia
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

INTERATIVO

Programação leva inclusão e encantamento em experiência sensorial para crianças com autismo

Ação gratuita une contato com animais, ambiente adaptado e atividades sensoriais em celebração à data

07.04.26 12h27

ARTE

Artista paraense consolida parceria com Anitta ao assinar figurinos de sua nova fase visual

O estilista paraense Labô Young, natural de Icoaraci, assina o figurino da fase visual do álbum Equilibrium, da cantora Anitta

07.04.26 12h06

SAÚDE

Esposa de Terry Crews, Rebecca King-Crews revela diagnóstico de Parkinson

O diagnóstico, ocorrido em 2015, foi mantido em sigilo por quase uma década

07.04.26 9h13

CULTURA

Bairro do Guamá recebe retorno da 'Domingueira' com shows gratuitos; confira as atrações

Evento gratuito será realizado neste domingo (12), a partir das 15h

06.04.26 17h49

MAIS LIDAS EM CULTURA

DECEPCIONOU?

Assinante acusa Kid Bengala de 'propaganda enganosa'

Queixa publicada no Reclame Aqui aponta insatisfação com conteúdo anunciado em plataforma adulta

06.04.26 23h40

SAÚDE

Esposa de Terry Crews, Rebecca King-Crews revela diagnóstico de Parkinson

O diagnóstico, ocorrido em 2015, foi mantido em sigilo por quase uma década

07.04.26 9h13

BBB 26

Sincerão no BBB 26: Samira fica de fora do pódio de Ana Paula; veja resumo da dinâmica

Leandro Boneco não foi para o pódio de ninguém, enquanto Jordana foi a mais escolhida como alguém que "não ganha"

07.04.26 8h47

ARTE

Artista paraense consolida parceria com Anitta ao assinar figurinos de sua nova fase visual

O estilista paraense Labô Young, natural de Icoaraci, assina o figurino da fase visual do álbum Equilibrium, da cantora Anitta

07.04.26 12h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda