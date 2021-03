Cleo shippa Fiukette após ‘romance’ no BBB 21; confira os vídeos

Cleo foi ao Instagram Stories, na noite de terça-feira (9), para postar vídeos shippando Fiukette, já que a edição do BBB 21 criou um "romance" entre o irmão, Fiuk, e a advogada e maquiadora Juliette.

No instagram oficial do cantor e ator, Fiuk, foram divulgadas até montagens do casamento do “casal”, contando com a participação do pai, Fábio Jr, Cleo e um "foram felizes para sempre" com Fiuk e Juliette posando com os dois filhos.

"Gente, eu amo Fiukette. Não me julguem. Sei que eu shippo ele com várias meninas, mas é porque me encanto por várias meninas e depois desencanto. Mas Juliette, até agora, não decepcionou", confessou Cleo.

Na madrugada desta quarta-feira (10), a postagem na conta de Fiuk mostra um vídeo especial digno de uma fanfic (abreviação de fan fictions, são histórias criadas por fãs de determinados livros, séries ou sagas, utilizando os mesmos personagens, porém com alterações no enredo).