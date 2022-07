Claudinho completa 20 anos de falecimento e ganha homenagem de Buchecha: 'Deixou saudade'

O cantor Buchecha fez uma homenagem ao amigo de infância Claudinho, no dia em que ele completou 20 anos de falecimento. Eles formavam a dupla Claudinho e Buchecha, que acabou separada depois que um acidente de carro matou Claudinho, no dia 13 de julho de 2002.

Em uma postagem no Isntagram, Buchecha falou da saudade do amigo, que prevalece até os dias de hoje. “Não dá pra imaginar um avião sem asas, não tem como jogar um bom futebol sem bola, nem tão pouco andar num carro sem estrada, ou assistir piu piu sem frajola”, escreveu Buchecha fazendo referência à música "Fico Assim Sem Você", sucesso da dupla.

A foto publicada por Buchecha mostra os dois amigos em um abraço, no que parece ser uma arena de futebol. "Seremos sempre Claudinho e Bochecha, 20 anos que nos deixou saudade física, mas você vive nos corações. Mc Claudinho, eterno", completou Buchecha na legenda.

Veja:

Como Claudinho morreu

A dupla Claudinho e Buchecha era um dos sucessos da década de 1990, com hits como "Só Love", "Quero Te Ecnontrar" e "Fico Assim Sem Você". Claudinho faleceu no dia 13 de julho de 2002, em um acidente de carro em Seropécia (RJ). O carro em que o cantor estava derrapou na altura do km 202 da Rodovia Presidente Dutra, e bateu em uma árvore.

A dupla deve ganhar uma cinebiografia, prevista para chegar aos cinemas em 2023. Claudinho será vivido por Juan Paiva, enquanto Lucas Penteado dará vida a Claudinho. A produção terá o mesmo título do primeiro disco dos cantores, "Nosso Sonho", com direção de Eduardo Albergaria.