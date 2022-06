Claudia Rodrigues e a namorada Adriane Bonato trocam beijos apaixonados em praia no Rio de Janeiro

A manhã deste sábado (18) começou em clima de amor para a atriz Claudia Rodrigues e para a estrategista de carreira Adriane Bonato. O casal foi fotografado juntas em uma praia, no Rio de Janeiro. As fotos mostram as duas se beijando nas areias do Rio e, em outro momento, compartilhando um momento de cuidado, onde ambas passam filtro solar.

Adriane é amante de surfe e também foi fotografada após algumas manobras do esporte, enquanto Claudia a observava.

Durante o passeio, Claudia e Adriane também posaram para uma foto, após encontro com o ator Rômulo Arantes Neto, que também pratica surfe.

Claudia Rodrigues e Adriane Bonato encontraram também o ator Rômulo Arantes Neto (Reprodução / Dan Delmiro)

Claudia e Adriane anunciaram recentemente o namoro. As duas celebraram o primeiro dia das namoradas, este ano, e compartilharam em seus perfis no Instagram um vídeo aos fãs do casal, relembre:

Confira mais fotos da manhã do casal na praia: