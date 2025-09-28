Clara Maia posta foto com Theo, filho que nasceu prematuro, e celebra: 'Primeiro colo'

A influenciadora Clara Maia comemorou o fato de poder carregar seu filho, Theo, no colo. O bebê nasceu de forma prematura no dia 21 de setembro. Túlio, o outro gêmeo, morreu após o parto.

"Oito dias depois e o primeiro colinho que a gente nunca vai esquecer. Segurar você ressignifica a dor da partida do seu irmão... Que os dois sintam o amor profundo que eu sinto por vocês, Theo no meu colinho e Túlio no colo do Pai", escreveu ela em postagem no Instagram que pode ser conferida no seguinte endereço na internet: https://www.instagram.com/p/DPJzKsKkSRM/?igsh=NzU1enNkdGprb3lv

Em seguida concluiu: "Hoje foi um carinho na alma, que, mesmo ferida, agradece muito! Obrigada Deus por tudo e por tanto! Seguimos firmes e confiantes nos seus planos."

Clara Maia é casada com André Coelho. O casal também é pai de José e João, outros filhos gêmeos de um ano de idade.

Recentemente, a influenciadora deu mais detalhes sobre a condição que afetou os recém-nascidos: "Eles tiveram a STFF, síndrome da transfusão feto-fetal, uma condição grave que afeta gêmeos idênticos que partilham uma placenta, causando um desequilíbrio no fluxo sanguíneo entre eles."